Власти Днепра оперативно восстанавливают места общего пользования в пострадавших от обстрелов многоэтажках

В Днепре, по поручению городского головы Бориса Филатова, продолжается системная работа по восстановлению жилого фонда, который подвергся разрушениям из-за вражеских обстрелов. В результате ракетной атаки 16 апреля 2026 года в городе было повреждено 7 домов ОСМД и ЖСК. В этих многоэтажках городские власти бесплатно для жителей восстанавливают общее совместное имущество: ремонтируют кровли, лифтовое оборудование и заменяют выбитые подъездные окна на новые современные металлопластиковые конструкции с высоким классом энергоэффективности.

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Активные работы, в частности, продолжаются в доме ОСМД по ул. Гоголя, 3, где взрывной волной выбило около 40 окон в местах общего пользования. Сейчас часть конструкций там уже обновили, продолжают установку остальных окон. Параллельно масштабное восстановление продолжается и на других локациях, подвергшихся ударам.

"Специалисты нашего департамента сразу выехали на объекты, провели комиссионные обследования и сделали все необходимые замеры для заказа новых окон. Сейчас работы по восстановлению продолжаются, большая часть новых металлопластиковых конструкций уже установлена. Подчеркиваю, что объединения совладельцев не платят ни одной гривны за ремонты – все расходы полностью покрывает городской бюджет", – отметил директор департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Святослав Ткаченко.

Масштабы разрушений в эпицентре взрыва были значительными, ведь ударной волной изуродовало не только подъезды, но и частные дома людей. Комиссия при администрации Соборного района оперативно зафиксировала все повреждения. Одним из объектов, который оказался рядом с местом попадания, стал дом ОСМД "Форт Нокс".

"Ночью 16 апреля произошел "прилет" ракеты буквально в 20 метрах от нашего жилого дома. Разрушения большие: фасад побило, повреждена крыша, выбиты стекла как в подъездах, так и во многих квартирах. В радиусе квартала не осталось ни одного уцелевшего дома. Однако буквально утром с нами связалось руководство города и предложило помощь. Мы очень благодарны. Только строительного мусора коммунальщики вывозили трое суток – где-то 8 машин-манипуляторов – это колоссальный объем. Двое суток у нас работали бригады, которые помогали все это убрать, а представители города оперативно сделали замеры для восстановления окон в местах общего пользования", – поделился руководитель ОСМД "Форт Нокс" Константин Рыжило.

По его словам, новые энергоэффективные окна монтируют быстро и профессионально.

"Замеры начали уже на второй-третий день после обстрела. В конце мая нам доставили готовые конструкции, и сейчас идут активные монтажные работы – специалисты установили уже около 30% окон. Бригада работает отлично, мастера делают все аккуратно, с минимальными повреждениями откосов внутри подъездов. Нам это восстановление не стоило ни копейки, для ОСМД все абсолютно бесплатно. Спасибо городу, что не оставило нас в беде и отреагировало так оперативно", — добавил Константин Рыжило.

Директор департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Святослав Ткаченко отметил, что действует четкий механизм реагирования на чрезвычайные ситуации:

"После обстрелов профильные службы сразу связываются с председателями правления объединений для выяснения характера разрушений общего имущества. В то же время мы проводим разъяснительную работу с жителями по алгоритму действий. Напоминаем, что для фиксации убытков людям обязательно нужно обратиться в полицию и районную администрацию. На основе этих документов и наших замеров граждане смогут успешно принять участие в государственной программе "еВідновлення", а мы со стороны города предоставим всю необходимую информационную и техническую поддержку".

В департаменте напоминают: если в результате обстрела у вас повреждено частное имущество (внутри квартир) – необходимо воспользоваться государственной программой "еВідновлення". Подать заявку можно онлайн через портал или мобильное приложение "Дія" по ссылке: https://erecovery.diia.gov.ua/. В форме следует описать разрушения и добавить копии документов. После того как представители районной администрации составят официальный акт поврежденного имущества, владельцы жилья смогут получить денежную помощь на ремонт.Получить исчерпывающие консультации по ликвидации повреждений общего совместного имущества в домах ОСМД и ЖСК днепряне могут непосредственно в департаменте по вопросам самоорганизации населения Днепровского горсовета по телефону: +38 (063) 340-94-77.