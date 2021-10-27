В Днепре жители могут вакцинироваться и получить админуслуги не выходя из дома

В Днепре выездные бригады вакцинируют против COVID-19 маломобильных людей. В городе также работает "Мобильный офис", благодаря которому жители могут получить административные услуги не выходя из дома.

Так, для прививки маломобильных пожилых людей в Днепре работают 56 специальных выездных бригад.

К днепрянке Эмме Синяковой приехали домой для проведения вакцинации. Женщина после операции маломобильна, передвигается только по квартире.

"Очень хорошо, а главное – удобно, что есть такие выездные бригады, которые приезжают домой и прививают. После операции на ноге из квартиры пока не выхожу. Но дочь всюду бывает, она вакцинировалась. Поэтому, чтобы обезопасить себя от коронавируса, привилась и я. Считаю это правильным решением. Надеюсь, что вскоре смогу выходить на улицу, а значит, – чувствовать себя безопаснее", — подчеркнула Эмма Синякова.

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По словам семейного врача центра первичной медико-санитарной помощи № 4 Аллы Начесы, с апреля выездные бригады центра на дому вакцинировали 125 человек из категории маломобильных.

"В соответствии с третьей дорожной картой вакцинации от коронавируса с апреля этого года выезжаем к маломобильным или немобильным людям домой, чтобы сделать им прививки. Такие люди в группе риска поэтому конечно, им вакцинироваться нужно. Знаем всех своих пациентов, в том числе и маломобильных. Большинство из них уже привили. Сейчас тоже продолжаем вакцинировать дома тех, кто по разным причинам не сделал этого раньше. Обязательно придерживаемся алгоритма процедуры: перед прививкой спрашиваем о самочувствии, меряем температуру, давление", — рассказала Алла Начоса.

Также жители города теперь могут не выходя из дома получить услуги, предоставляемые в ЦНАПах: оформить справку о составе семьи, зарегистрировать недвижимое имущество, землю, место жительства и т.д. Для этого в Днепре работает "Мобильный офис"

"Сервис введен для отдельных категорий: лица с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, участники войны, Герои Украины, Герои Социалистического Труда, лица с инвалидностью I, II группы, дети с инвалидностью, граждане, достигшие 80-летнего возраста", – отметила главная специалист отдела учета проживания физических лиц управления в сфере государственной регистрации департамента административных услуг и разрешительных процедур ГТР Екатерина Масалова.

"Мобильный офис" – это специальный кейс, с которым работник департамента административных услуг и разрешительных процедур горсовета выезжает к нуждающемуся в нем горожанину. В кейсе все необходимо: ноутбук, пауэрбанк, портативный принтер и сканер, а также вайфай-роутер. Житель Днепра Любовь Кузина имеет группу инвалидности с детства. Говорит, что раньше могла самостоятельно передвигаться по городу и получать необходимые справки. Теперь уже не может передвигаться: "От социального работника узнала о "Мобильный офис". Она мне помогла заполнить заявку, ведь собственного компьютера нет. Сегодня ко мне приехали, очень быстро все сделали, и я получила справку о составе семьи" . Это очень удобно. Я благодарна за такую заботу".

Чтобы воспользоваться услугой "Мобильный офис", необходимо заполнить заявку на сайте ЦНАП в разделе "Заявка на выездное обслуживание".