В Днепре завершили ремонт последнего в 2025 году трамвайного переезда – на перекрестке ул. Сичеславской Набережной и ул. Княгини Ольги (ричпорт). Это один из самых нагруженных участков трамвайной сети города. Здесь проходят маршруты № 12, № 17, № 19, а также движение вагонов из депо. Интенсивный трафик автомобилей и грузового транспорта создавал дополнительную нагрузку на пути, что требовало комплексного ремонта.

Обновили около 100 метров пути. Работы – по классической технологии: полностью заменили рельсы и деревянные шпалы, обустроили новое асфальтовое покрытие. Ремонт продолжался в выходные, чтобы минимально влиять на пассажирский трафик. Все работы выполнены силами КП "Днепровский электротранспорт" без привлечения подрядных организаций.

"Этот переезд в последний раз ремонтировали почти 20 лет назад. Участок крайне важен для трамвайной сети, ведь здесь проходят сразу несколько маршрутов и осуществляется выпуск вагонов на линию. Мы обновили около 100 метров пути, полностью заменили рельсы и шпалы, заасфальтировали проезжую часть. Работы провели в выходные, чтобы создать минимум неудобств для пассажиров и автомобилистов. Все выполнено силами нашего коммунального предприятия без привлечения подрядчиков", – рассказал заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Иван Васючков. Он 12 декабря дежурит по городу.

Ведущий инженер ремонтно-строительного управления КП "Днепровский электротранспорт" Олеся Овезова добавила: "Предыдущий большой ремонт этого пути состоялся еще в 2005 году. Тогда ее укладывали рельсами на деревянных шпалах. За эти годы конструкции значительно износились, а асфальтобетон также имел существенные разрушения. Мы выполнили капитальный ремонт, заменив колею на другие новые рельсы, восстановили основу и дорожное покрытие. Работы проходили в два этапа с возможностью пропуска троллейбусов и автомобилей. Сегодня завершили контрольные замеры после прохождения трамваев — все работает штатно".

Следующая локация проверки – пункт несокрушимости (ул. 128-й Бригады Теробороны, 8). Всего силами КП "Днепровский метрополитен" организовано четыре таких пункта – еще на станциях "Вокзальная", "Проспект Свободы" и "Покровская". На других станциях работают пункты подзарядки.

В пунктах несокрушимости жители могут получить свет, тепло, доступ к интернету, зарядить гаджеты, послушать радио, воспользоваться аптечкой и питьевой водой. Помещения оборудованы автономными источниками питания и работают круглосуточно.

"Пункты несокрушимости метрополитена вполне готовы. Здесь есть резервное питание, Wi-Fi, возможность зарядить устройства, выпить горячий чай или кофе. Пункты работают круглосуточно. Достаточно обратиться к охране, и посетителям сразу откроют доступ и помогут со всем необходимым", — добавил Иван Васючков.