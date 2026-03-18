В Днепре завершили комплексную реконструкцию одного из корпусов Больницы скорой медицинской помощи

В Днепре продолжают системно развивать единое медицинское пространство. Город обновляет оборудование в больницах и обеспечивает их энергетическую устойчивость. В одном из корпусов Клинической больницы скорой медицинской помощи завершена комплексная реконструкция, которая охватила термомодернизацию здания, обновление палат и значительную замену медицинского оборудования. Как отметил городской голова Днепра Борис Филатов, все этапы этих масштабных работ были реализованы в условиях полномасштабной войны.

"Это – продолжение того, как Днепр совершенствует свое медицинское пространство. Мы полностью оборудовали все здание. Не говоря уже об автономных системах – то, что поддерживает работу больницы 24/7. Поэтому даже во время суровой зимы – во время блэкаутов, проблем с электричеством и теплом – температура в больнице держалась на уровне 24-22 градусов. Врачи и пациенты довольны. Для территориальной общины, для жителей Днепра и не только это очень важный проект. Мы действительно им гордимся. И в дальнейшем будем продолжать работать над укреплением единого медицинского пространства. Ведь, как известно, Днепр это сейчас больничный хаб всей страны", – отметил городской голова.

В общем возведенное еще в 1984 году семиэтажное здание корпуса полностью утеплили, заменили окна, кровлю и все коммуникации.

"Благодаря всем обновлениям у нас не было проблем с обеспечением электричества или интернета. Не было перебоев в работе лифтов, медицинского оборудования, операционных. Пациенты и медработники очень довольны", – замечает заместитель медицинского директора по медсестринству Ирина Гончар.

Внутри корпуса также обустроено беспороговое пространство – есть тактильная плитка, таблички со шрифтом Брайля и удобные для всех уборные.

"У меня нет такого богатого опыта по больницам, но есть богатый опыт заграницы. Поэтому я могу сравнить и сказать, что это – отличная больница. Когда я сюда попал, у меня было впечатление, что я и не в Украине. Врачи хорошие, дай им Бог здоровья, операция была. Надеемся на лучшее, все будет хорошо", – рассказывает один из пациентов господин Василий.

Как известно, в больнице работает созданный Многопрофильный центр современной медицины, имеющий хирургический, травматологический, гинекологический профиль, а также мощную реанимацию. Чтобы усилить возможности врачей, для центра приобрели современное оборудование от ведущих производителей из Японии, Великобритании, США, Франции и Германии. Это реанимационная техника, высокоточные видеоскопические стойки для проведения операций, передвижная рентгенологическая система, а еще – операционный микроскоп. Его наличие позволило начать выполнять нейрохирургические вмешательства больным с травмой позвоночника.

"Оборудование такое, что позволяет проводить сложные операции с минимизацией рисков для пациентов, позволяет значительно повысить уровень безопасности для больного и скорейшего восстановления. Мы ждали его давно, сейчас активно используем и расширяем направления оказания хирургической помощи. Значительно улучшились и условия для пребывания больных и работы медработников", – говорит врач-хирург с 20-летним опытом Артем Носов.

В отделении реанимации также установлена система многоуровневого контроля за больными, которая отслеживает показатели их состояния и в реальном времени выводит данные на пост дежурного медперсонала.

Вместе с этим, в больничном дворе обустроили уютную зону для прогулок и отдыха пациентов.