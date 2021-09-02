В Днепре взорвалось авто возле многоэтажки, водитель чудом уцелел. Фото

В четверг, 2 сентября, в Днепре во дворе многоэтажного дома взорвался автомобиль Subaru. Во время взрыва 36-летний водитель был внутри машины, но сильно не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ НУ в области, взрыв произошел в салоне авто в районе переднего пассажирского сиденья. Водитель доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Взрыв произошел на улице Литейная, 9, пишет Телеграм-канал "Днепр оперативный". На месте ЧП работали полиция и пожарные, территория оцеплена. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.

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Известно, что взрыв произошел после того, как водитель попытался завести свой автомобиль. Взрыв произошел у дома, находящегося напротив Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки. Имя водителя авто не названо.

Сейчас полиция решает вопрос о предоставлении правовой квалификации указанного события.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа в Днепре на улице Шмидта произошел взрыв в двухэтажном жилом многоквартирном доме. В результате погибли два человека – мужчина 1980 года рождения и женщина 1961 года, которые находились в квартире.