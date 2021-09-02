В Днепре взорвалось авто возле многоэтажки, водитель чудом уцелел. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Днепр
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В Днепре взорвалось авто возле многоэтажки, водитель чудом уцелел. Фото

В четверг, 2 сентября, в Днепре во дворе многоэтажного дома взорвался автомобиль Subaru. Во время взрыва 36-летний водитель был внутри машины, но сильно не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ НУ в области, взрыв произошел в салоне авто в районе переднего пассажирского сиденья. Водитель доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Взрыв произошел на улице Литейная, 9, пишет Телеграм-канал "Днепр оперативный". На месте ЧП работали полиция и пожарные, территория оцеплена. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.

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Салон авто после взрыва

Известно, что взрыв произошел после того, как водитель попытался завести свой автомобиль. Взрыв произошел у дома, находящегося напротив Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки. Имя водителя авто не названо.

Сейчас полиция решает вопрос о предоставлении правовой квалификации указанного события.

Часть взрывного устройства
На месте взрыва работала полиция
Авто полиции на месте ЧП
Полиция на месте взрыва
Пожарные на месте ЧП
Полиция оцепила территорию

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа в Днепре на улице Шмидта произошел взрыв в двухэтажном жилом многоквартирном доме. В результате погибли два человека – мужчина 1980 года рождения и женщина 1961 года, которые находились в квартире.

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