В Днепре впервые в Украине выдали военно-учетный документ через ЦНАП

Во вторник, 25 июня, в Днепре впервые в Украине через ЦНАП сформирован и выдан военно-учетный документ в рамках актуализации данных в ЕГР призывников, военнообязанных и резервистов.

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"Срок действия военно-учетного документа составляет один год с момента актуализации данных. На сегодняшний день в ЦНАП Днепра за таким обновлением обратилось более 4 500 человек. Заявителю необходимо предоставить паспорт, налоговый номер и назвать фактическое место жительства", – прокомментировала Лина Цумер, начальник отдела ЦНАП "Правобережный".

Процесс проходит в рамках закона о мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои данные для военного учета. В первую очередь речь идет об актуальном адресе проживания, номерах средств связи, адресах электронной почты. Сделать это можно лично через ТЦК, через официальное мобильное приложение Минобороны Украины "Резерв+" и через ЦНАПы.