В Днепре усиливают энергоустойчивость медучреждений: больницы и амбулатории обеспечивают генераторами

В Днепре продолжают укреплять энергетическую устойчивость больниц и амбулаторий, чтобы обеспечить непрерывное оказание медицинской помощи. В частности, в одной из амбулаторий центра первичной медико-санитарной помощи готовят к установке новый, более мощный генератор.

Сейчас центр первичной медико-санитарной помощи имеет 12 генераторов разной мощности, размещенных в разных амбулаториях. Всего в городских медучреждениях работает 186 генераторов: 109 – в амбулаториях центров первичной помощи и 77 – в больницах.

Заместитель директора департамента здравоохранения населения Днепровского горсовета Александра Бодня отметила, что медучреждения уже обеспечены генераторами в достаточном количестве, однако их количество продолжают увеличивать при поддержке городских властей и международных партнеров, чтобы повысить качество медицинских услуг.

По ее словам, бесперебойное электроснабжение является критически важным для хранения лекарственных средств, вакцин и диагностических материалов, требующих соблюдения температурного режима и холодовой цепи.

Кроме того, в медицинских учреждениях обустраивают укрытия с необходимыми условиями для пациентов и персонала. Они обеспечены запасами воды и лекарств, местами для сидения, санузлами, детскими уголками и доступом к Wi-Fi. Такие укрытия работают круглосуточно и открыты для посетителей.