В Днепре с сентября уроки 'Защиты Украины' будут проходить в новом формате

В Днепре с нового учебного года вводится обновленная система преподавания предмета "Защита Украины" для учащихся 10-11 классов. Городские власти создают сеть из 10 специализированных учебных центров, где старшеклассники будут получать комплексную теоретическую и практическую подготовку.

Структура и охват программы

10 специализированных центров для 47 лицеев города

Около 10 тысяч старшеклассников-участников

Учебная нагрузка: 2 часа в неделю

Учебный процесс

Программа включает четыре основных направления подготовки: управление беспилотными летательными аппаратами, тактическую медицину, стрелковую подготовку и инженерное дело. Обучение будут проводить учителя, которые прошли соответствующую переквалификацию, а также ветераны и специалисты общественных организаций.

Материально-техническая база

Центры оборудуются современными тренажерами, электронными тирами, макетами и техническими средствами. К примеру, в лицее № 97 создается центр для учеников из пяти учебных заведений, рассчитанный на около тысячи детей.

Финансирование и сроки

Проект реализуется за счет государственных субвенций. Начало занятий запланировано на 1 сентября 2025 года, полное завершение обустройства всех центров – до конца 2025 года.

Инициатива является результатом сотрудничества Министерства образования и науки с Министерством обороны Украины и направлена на повышение качества подготовки молодежи в сфере национальной безопасности.