В Днепре разоблачили преступную группу, державшую в рабстве 50 человек. Фото

В Днепре задержаны четверо жителей города, которые содержали 50 человек в трудовом рабстве. Подозреваемые организовали схему вербовки граждан для удержания их на безвозмездных сельскохозяйственных и строительных работах на территории области.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Задержанные "охотились" на внутренне перемещенных лиц и социально незащищенных граждан без постоянного места жительства.

Людей подыскивали на вокзалах, приглашали их в так называемый реабилитационный центр, который функционировал под прикрытием общественной организации. Приглашенным обещали бесплатное жилье, питание и трудоустройство, но на самом деле людей заселяли в дом с ненадлежащими условиями для проживания и заставляли безвозмездно работать на самых тяжелых работах.

Во время проведения обысков на территории дома находились 50 человек, они были освобождены. Также изъяты черновые записи, телефоны, автомобили. Четыре участника группы задержаны, им сообщено о подозрении по факту вербовки людей с целью трудовой эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре очередную недостройку братьев Каснеров выдают за "укрытие". Недостроенное 5-этажное здание в частном секторе просто рушится людям на головы. А в СБУ расследуют жалобу владельца недостроя, а не жителей близлежащих домов.

Также напомним, как житель Днепропетровской области обнаружил в своем огороде взрывоопасный предмет. Речь идет о части вражеской ракеты – фото смотрите здесь.

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