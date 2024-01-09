Здание рушится людям на головы: в Днепре очередную недостройку братьев Каснеров выдают за 'укрытие'. Фото

В Днепре очередную недостройку братьев Каснеров выдают за "укрытие". При этом недостроенное 5-этажное здание, которое пытались построить в частном секторе, рушится людям на головы. А в СБУ расследуют жалобу владельца недостроя, а не жителей близлежащих домов, которые уже 10 лет страдают от произвола застройщика.

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Об этом сообщили местные издания 49 000 и "Наш город".

5-этажная недостройка расположена в частном секторе по улице Лабораторной, и выглядит она явно бессмысленно среди огородов и одноэтажных домов. Незаконное строительство было начато 10 лет назад и сразу вызвало недовольство местных жителей. Ведь в буквальном смысле строительство шло над их головами, без каких-либо мер безопасности – кирпичи и инструменты, летевшие вниз, только по счастливой случайности никому не нанесли увечья.

Мэрия Днепра, систематически сражающаяся с подобными незаконными самостроями, сейчас заблокировала поход к строительству и планирует его снести. Этому местные жители очень рады, ведь они неоднократно пытались сами достучаться до правоохранителей, чтобы те повлияли на владельца сооружения Максима Головянко. Но, как оказалось, это было бесполезно.

Головянко пользуется услугами печально известных братьев-застройщиков Каснеров. И именно из-за их коррупционных связей юридическая волокита длится годами, а судебные решения о сносе незаконного строения до сих пор не выполнены.

Среди известных причастных имен, в частности, следователи полиции Андрей Гончарук и Сергей Марушкин, а также бывший судья Бабушкинского райсуда Литвиненко, которого уже уволили.

Владелец незаконного недостроя Головянко пошел дальше и обратился в Службу безопасности Украины с абсурдным обвинением в адрес городских властей. Он заявил, что якобы эта недостройка является "первичным укрытием" при воздушной тревоге.

"Неустановленные должностные лица Днепровского городского совета совершили незаконные действия, установив бетонные блоки, чем заблокировали доступ к первичному укрытию для сохранения жизни", – говорится в заявлении Головянка в органы СБУ.

В свою очередь, следователь по особо важным делам следственного отдела УСБУ Юрий Соколов возбудил дело по ст. 111-2, ч. 1 УК Украины (Руководство государству-агрессору) якобы из-за того, что заблокировав вход в недостроенную пятиэтажку, люди не смогут попасть в "укрытие".

По сфабрикованному уголовному производству Соколов признал сооружение по ул. Лабораторная "вещественным доказательством" и передала ее на хранение лицу, которое ее и сводит. То есть тому самому Максиму Головянко – чем фактически сделал невозможным решение этой проблемной ситуации для горожан.

А они уже не знают, куда обращаться с просьбой о защите. Владельцы близлежащих к недостройке домов написали в Telegram-канал "Джокер".

Строительный беспредел братьев Каснеров в разных городах страны длится уже много лет. В Днепре мэрия системно борется с такими самочинными застройками. Это около десятка объектов по всему городу, самым известным из которых является так называемая каракатица по ул. Князя Владимира Великого, дом. 13Б.

"Поэтому очень досадно видеть, что во время полномасштабной войны, когда одни сотрудники Службы безопасности Украины дают отпор РФ, другие могут обогащаться из средств незаконных застройщиков из-за сфабрикованных уголовных производств", - отметило издание "Наш город".