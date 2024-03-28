В Днепре рассказали подробности конкурса по отбору проектов для программы помощи силам безопасности и обороны Украины

В Днепре продолжается подача заявок на конкурс по отбору проектов для участия в Городской целевой программе "Софинансирование проектов в помощь силам безопасности и обороны Украины". Он объявлен 7 марта.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Подавать заявки можно до 6 мая включительно. Это может сделать любая гражданская организация, благотворительный фонд, юридическое лицо частного права. То есть те люди, которые хотят и могут помогать силам безопасности и обороны страны, но не хватает средств. Поэтому городской совет Днепра дофинансирует такие проекты из городского бюджета. Обязательное условие участия в конкурсе – письменный запрос от подразделений сил безопасности и обороны Украины и собственный взнос участника в размере не менее 25% от суммы проекта. Сумма по одному проекту не может быть ниже 500 тыс. грн и больше 1 млн грн", – рассказала во время брифинга 28 марта директор департамента инновационного развития Днепровского горсовета Юлия Павлюк.

Подавать заявки на участие в конкурсе нужно в департамент инновационного развития горсовета по адресу: просп. Д. Яворницкого, 60, каб. 19-А.

По словам Юлии Павлюк, сейчас поступает много вопросов от потенциальных участников, готовящих заявки на конкурс.

"Чтобы подробно ответить на все интересующие вопросы, 4 апреля в 14:00 состоится онлайн-семинар. Все желающие, желающие задать нам вопросы, могут направить заявку на участие в мероприятии на электронную почту [email protected]. И мы пришлем приглашение".

Во время брифинга Юлия Павлюк ответила на наиболее актуальные вопросы по участию в упомянутом конкурсе.

Может ли коммерческое предприятие принять участие в конкурсе?

Да, коммерческое предприятие может принять участие в конкурсе. В соответствии с Программой и Порядком проведения конкурса подавать проекты могут общественные объединения, благотворительные организации, юридические лица частного права, зарегистрированные как юридические лица в установленном законодательством Украины порядке до объявления о начале проведения конкурса.

Может ли физическое лицо – предприниматель подать заявку на конкурс?

Нет, потому что физическое лицо-предприниматель не является юридическим лицом в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины.

Как участник конкурса подтвердит наличие средств для собственного взноса?

Наличие средств для собственного взноса подтверждается выпиской с банковского счета о наличии средств на софинансирование проекта со штампом банка.

Может ли физическое лицо зарегистрировать общественную организацию и подать заявку на конкурс?

На конкурс могут подать заявку только те участники, зарегистрированные как юридические лица в установленном законодательством Украины порядке до объявления о начале проведения конкурса.

Может ли участник исправить ошибки или скорректировать свой проект после регистрации на конкурс?

Участник может исправить ошибки или внести коррективы в свою заявку до конца срока подачи заявок, то есть до 6 мая включительно. По истечении срока члены конкурсной комиссии проверяют проекты на соответствие условиям Программы и Порядка. Не соответствующие условиям конкурса не будут допущены к участию в нем.

Можно ли объединять несколько заявок от военных для представления одного конкурсного предложения?

Да, объединять несколько заявок от военных можно для подачи одной заявки в конкурсе.

Что касается рейтинга проектов: если у одного проекта ниже процент софинансирования, но в денежном эквиваленте сумма софинансирования больше, чем в другом проекте – какой из них имеет более высокий приоритет?

Рейтинговая оценка проектов формируется в соответствии с процентом и суммой софинансирования, предоставленного участником Конкурса в порядке подачи заявок на участие в Конкурсе, где проекты с наивысшим процентом софинансирования имеют наивысший приоритет, проекты с наименьшим процентом софинансирования – самый низкий приоритет. В случае одинакового процента софинансирования проекты включаются в рейтинговую таблицу согласно дате представления проекта. Представленные ранее проекты имеют более высокий приоритет. В случае одинакового процента и даты представления проекта, высший приоритет будет иметь тот проект, который имеет большую сумму софинансирования.

Если в запросе от подразделения присутствуют позиции из разных категорий, можно подать такие позиции в одном проекте. Нужно ли подавать отдельными проектами?

Да, в одной заявке можно объединить несколько категорий. Главное – чтобы они были предусмотрены Программой и Порядком.

Какие причины отказа участия в конкурсе?

Комиссия не допускает проекты, если:

проект подан по истечении установленного организатором Конкурса срока представления проектов;

участник Конкурса находится в стадии прекращения по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований или против него заведено дело о банкротстве;

проект не отвечает условиям, определенным Порядком;