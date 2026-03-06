В Днепре 'Прозрачный офис' стал энергонезависимым

В здании создали многоуровневую систему энергообеспечения, которая позволяет "Прозрачному офису" работать даже во время длительных отключений электроэнергии. Одним из ключевых элементов стала солнечная электростанция – на крыше здания установили панели, генерирующие электроэнергию для работы офиса.

Видео дня

Как рассказал заместитель начальника отдела материально-технического снабжения и обслуживания КП "Инфо-Рада-Днепр" Сергей Мозуляк, рядом со зданием обустроили отдельную модульную конструкцию с гибридными инверторами, которые работают вместе с солнечными панелями. Сейчас установлено 56 панелей, а впоследствии планируют смонтировать еще около 40. Это позволит увеличить объемы накопления электроэнергии и усилить автономность здания.

Важной частью системы стал и большой батарейный блок, подключенный к солнечной электростанции. Он накапливает электроэнергию и позволяет использовать ее во время пиковых нагрузок или полного обесточивания.

Ежедневно "Прозрачный офис" в Днепре принимает сотни жителей. Здесь работают управление социальной политики, ЦНАП и представители Пенсионного фонда. Посетители оформляют социальные выплаты, субсидии, справки и другие административные услуги. Для многих людей, в частности внутренне перемещенных лиц, ветеранов и тех, кто нуждается в социальной поддержке, бесперебойная работа учреждения чрезвычайно важна.

Секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара отметил, что стабильная работа ЦПАУ является одним из приоритетов, ведь здесь предоставляют около 300 административных услуг. Сюда обращаются люди для восстановления документов, оформления справок и социальных выплат, среди них много внутренне перемещенных лиц. По его словам, за несколько часов солнечной погоды система может полностью восстановить запас энергии. Кроме того, во время масштабных отключений здание может служить простым укрытием для жителей ближайших домов – здесь есть розетки для зарядки мобильных устройств.

Отдельную систему резервного питания установили и в отделе ЦНАП "Я – ветеран". Там работает система накопления энергии Tesla Powerwall 2, смонтированная в 2025 году при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и благотворительного фонда Евгения Пивоварова.

Заместитель начальника отдела администратор ЦНАП "Я — ветеран" Юлия Леднева объяснила, что система Tesla Powerwall заряжается от электросети, а при отключении света автоматически обеспечивает питание помещения. Одного заряда хватает примерно на 12–14 часов работы, а переключение происходит настолько быстро, что посетители и работники этого почти не замечают. Кроме того, в отличие от генераторов, система работает бесшумно и не требует горючего.

Несмотря на использование альтернативной энергетики, в "Прозрачном офисе" предусмотрены и дополнительные резервные источники питания – в случае необходимости здание могут обеспечивать электроэнергией генераторы.

Начальница Левобережного управления социальной защиты населения Днепровского городского совета Светлана Котищук отметила, что солнечные панели, системы накопления энергии, инверторы и генераторы вместе формируют комплексную систему энергообеспечения учреждения. Такой подход позволяет использовать возобновляемую энергию, эффективно управлять ресурсами и обеспечивать бесперебойную работу важных социальных служб.

Опыт "Прозрачного офиса" в Днепре показывает, что даже в сложных условиях можно создавать современную городскую инфраструктуру, которая сочетает технологичность, комфорт для посетителей и энергетическую устойчивость.