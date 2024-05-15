В Днепре продолжается утепление домов ОСМД и ЖСК в рамках программы 'Энергодом': где ведутся работы

В Днепре энергомодернизируют дома ОСМД и ЖСК в рамках программы "Энергодом". Это первый в Украине проект утепления, объединяющий различные формы финансирования.

Работа по утеплению одного из домов ОСМД кипит на ул. Ярко, 19.

"Мы нуждались в таких работах, ведь зимой часто было очень холодно. Мой дом расположен на северной стороне и бывало по 13 градусов в квартире. Хорошо, что этой зимой будем подготовлены к холодам", – поделилась местная жительница Светлана Берегова.

Утепление здесь проводится в рамках программы "Энергодом" Фонда энергоэффективности совместно с КП "Энергодом" Днепровского горсовета и департаментом по самоорганизации населения.

"Такая комплексная энергомодернизация поможет снизить энергопотребление дома до 50%, уменьшая счета за коммунальные услуги и энергопотребление. Еще в 2021 году мы подавали заявку в Фонд энергоэффективности. Мы самостоятельно подготовили проектную документацию и получили одобрение заявки. Однако из-за полномасштабного вторжения не смогли вовремя реализовать проект утепления дома. Но сегодня уже начали работы, что очень хорошо", – прокомментировала Светлана Бардакова, председатель правления ОСМД "ТВЕРСКАЯ 19".

"Это первый в Украине проект утепления, объединяющий несколько разных форм финансирования – грантовые средства Европейского Союза, средства государственного бюджета, города и собственные – ОСМД. То есть на работы по энергоэффективности предоставляет часть денег фонд. Также из бюджета города предоставляется финансирование на беспроцентной основе. Объединения будут возвращать средства благодаря полученной экономии от проведения энергоэффективных мероприятий", – добавил Владислав Макарец, начальник организационного отдела департамента по самоорганизации населения Днепровского горсовета.

Работы в упомянутом доме ОСМД планируют завершить к началу холодов.