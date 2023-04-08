В Днепре подростки устроили циничную фотосессию на кладбище и поплатились: пришлось извиняться. Видео

В Днепре подростки устроили циничную фотосессию на одном из городских кладбищ. Три девушки залезали на кресты и надгробные памятники, делая при этом фото и видео.

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Фотосессия возымела "успех": после публикации видео и фото к родителям подростков пришла полиция, на них будут составлены админпротоколы за ненадлежащее воспитание детей. Об этом сообщают местные паблики и СМИ.

В Днепре три девочки в возрасте 12-14 лет устроили фотосессию на одном из городских кладбищ.

"Подростки устроили тусовку на кладбище. Девочки взбирались на памятники и снимали все на видео. Объясните своим детям, что это не круто", – пишет "Х*евый Днепр".

С призывом к родителям девочек заняться их воспитанием обратились также авторы канала "Днепр оперативный".

Тем временем отснятые фото и видео сами девочки опубликовали в соцсетях. Там его и увидели полицейские

"Полицейские ювенальной превенции установили, что событие произошло 5 апреля на кладбище по ул. Березинская, город Днепр. Выяснилось, что несовершеннолетние на видео – жительницы Днепра в возрасте 12,13 и 14 лет. Сотрудники сектора ювенальной превенции Днепровского РУП с участием родителей провели с детьми профилактические беседы", – сообщил днепровский сайт Gorod.dp.ua.

По данным издания, теперь в отношении родителей девочек будут составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре задержан священник УПЦ МП, который развращал собственных несовершеннолетних дочерей. Мама девочек, которым исполнилось 13 и 15 лет, умерла, поэтому они не знали, к кому обратиться за помощью. В результате они рассказали о насилии своему старшему брату, который и обратился в полицию.

После задержания священника его дочери дали показания в присутствии детского психолога. Сейчас они находятся под наблюдением у врачей.