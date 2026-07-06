В Днепре наградили самых успешных выпускников на церемонии "Золотая надежда – 2026"

В этом году из 48 муниципальных учебных заведений города выпустились 5243 одиннадцатиклассника. Из них 441 выпускник из 46 школ получил аттестат о полном общем среднем образовании с отличием. Еще 91 ученик сдал НМТ на максимальные 200 баллов по отдельным предметам, семеро набрали по 400 баллов, а 66 выпускников стали победителями городских, всеукраинских и международных предметных олимпиад и конкурсов. Всего на церемонию пригласили более 450 школьников.

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Особое внимание привлек выпускник лицея №12 "Интеллект" Станислав Яцкив, который стал единственным в Днепре, набравшим 600 баллов на НМТ. Максимальные результаты он получил по математике, английскому языку и истории Украины, а тест по украинскому языку сдал на 180 баллов. По словам юноши, достичь такого результата помогли систематическая подготовка и большое количество тренировочных тестов.

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Во время церемонии секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара подчеркнул, что выпускники — это будущее города и страны. Он отметил, что Днепр и в дальнейшем будет поддерживать талантливую молодежь, в частности через систему специальных стипендий для школьников и студентов.

Все участники мероприятия получили награды "Золотая надежда – 2026". Кроме того, среди выпускников разыграли подарки, в частности наушники, светильник-планер, музыкальную колонку и мультимедийную доску. Последнюю выиграл лицей № 28, где она будет использоваться в ходе учебного процесса.