В Днепре на ж/м Победа стартовал ремонт ливневого коллектора: место работ огородили забором

В Днепре на ж/м Победа (бульв. Славы, в районе моста на косу) коммунальщики приступили к ремонту ливневой канализации. Заменяют существующий коллектор новым. Место ремонта для безопасности жителей огородили забором, сообщили в Днепровском городском совете.

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По словам заместителя начальника коммунального предприятия "Управление по ремонту и эксплуатации автодорог" Михаила Ступака, этот коллектор отводит воду из ж/м Победа-4, 5, просп. Героев, бул. Славы и других близлежащих улиц, вплоть до самого ж/м Сокол. После обильных дождей здесь большой объем воды, которая не может быстро добраться до реки, поскольку коллектор, строившийся еще в советское время, малого диаметра. Следовательно, когда много воды, он переполняется, и подтапливаются дворовые территории.

Чтобы полностью устранить проблему, выполняем ремонт коллектора — меняем существующую трубу на новую с большим в десять раз диаметром. Работы начаты возле р. Днепр, а дальше они будут продвигаться к ул. Набережная Победы. Место ремонта огородили забором для безопасности людей, поскольку здесь роют котлован. И чтобы никто не травмировался, особенно в темное время суток. Как только поменяем трубу, упорядочим территорию и уберем забор. Подчеркиваю, что ничего строить не собираемся. Проводим здесь только подземные работы, чтобы не было подтоплений территорий. Этот участок планируем закончить за два-три месяца, а в целом работы по этому коллектору – до конца года", – отметил Михаил Ступак.

Он также добавил: "Более того, техническое состояние коллектора уже нуждалось в ремонте. Есть повреждения арматуры, песок, ил. Поэтому все недостатки устраним и коллектор будет работать должным образом".