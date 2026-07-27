В Днепре на маршрут выйдет третий современный низкопольный трамвай украинского производства

В Днепре продолжают обновлять подвижной состав электротранспорта. Город получил третий современный низкопольный трамвай украинского производства, приобретенный в рамках проекта "Модернизация общественного транспорта" при поддержке Европейского инвестиционного банка. После завершения обкатки вагон начнёт тестовую эксплуатацию с пассажирами на маршруте №1К, а впоследствии будет работать на маршруте №1.

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Заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Иван Васючков сообщил, что после завершения тестовой эксплуатации трамвай выйдет на полноценный маршрут №1. По его словам, город постепенно обновляет подвижной состав, делая общественный транспорт более комфортным и доступным для маломобильных пассажиров.

Новый трамвай рассчитан на перевозку до 254 пассажиров. Он оснащён кондиционерами в салоне и кабине водителя, USB-розетками, системой видеонаблюдения и автономным ходом до трёх километров.

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Особое внимание уделили безбарьерности. В вагоне предусмотрены места для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, откидной пандус, кнопка вызова водителя, система звукового оповещения и надписи шрифтом Брайля.

Для работы современных трамваев на маршруте №1 в Днепре также модернизировали транспортную инфраструктуру. В рамках флагманского проекта первой леди Украины Елены Зеленской "Движение без барьеров" капитально отремонтировали более 2,5 км путей, обновили переезды и обустроили 14 остановок с повышенными платформами.

Иван Васючков также отметил, что первый низкопольный трамвай вышел на маршрут №1 в феврале 2026 года и уже получил положительные отзывы от пассажиров и водителей. Он добавил, что поступление третьего вагона позволит и в дальнейшем улучшать качество перевозок и повышать доступность общественного транспорта.