В Днепре молодежь может присоединиться к работе исполнительных органов городского совета и получить практический опыт

В Днепре молодежи в возрасте от 18 до 30 лет предлагают воспользоваться возможностями для обучения и профессионального развития – пройти стажировку в исполнительных органах, коммунальных предприятиях и учреждениях Днепровского городского совета.

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Участники программы могут изнутри ознакомиться с работой местного самоуправления, принять участие в решении практических задач, посещать совещания и заседания, общаться со специалистами и приобретать профессиональные навыки. По окончании стажировки участникам выдается сертификат.

Отдельной возможностью является стажировка в департаменте молодежной политики, украинской национальной и гражданской идентичности, где молодежь может принять участие в работе над городскими проектами.

Как отметила начальница отдела молодежной и гендерной политики департамента Татьяна Первий, прием заявок решили продлить до 18 сентября включительно, поскольку из-за начала учебного года не все молодые люди успели вовремя подготовить документы.

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По её словам, в настоящее время для активной молодёжи Днепра доступны две возможности. Первая — получение именной стипендии мэра города для активной молодёжи имени Александра Поля. Её получат 50 активных молодых людей за общественную деятельность, работу и достижения. Вторая — участие в программе стажировки в исполнительных органах, коммунальных предприятиях и учреждениях Днепровского городского совета.

Татьяна Первий подчеркнула, что стажировка дает возможность увидеть изнутри, как работает городское самоуправление и реализуются городские проекты, пообщаться со специалистами и получить практические профессиональные навыки. Для кого-то это может стать первым шагом в профессиональном развитии, а для кого-то — помочь определиться с будущей профессией и направлением работы.

Для Софии Мезенцевой стажировка стала возможностью совместить общественную активность с профессиональным развитием. Девушка учится по специальности "Экология" и присоединилась к Молодежному совету Днепра.

Сначала София прошла стажировку в департаменте экологической политики горсовета, а затем — полноценную стажировку в исполнительных органах горсовета. Об этой возможности она узнала из социальных сетей департамента молодежной политики.

София рассказала, что это был для неё очень полезный опыт: она познакомилась с новыми людьми и увидела, как работает департамент изнутри. Поскольку девушка учится на эколога, стажировка стала для неё также возможностью профессионального развития.

Во время стажировки в КП "Дотик" она работала над грантовыми заявками и участвовала в оказании помощи людям, чье жилье пострадало в результате обстрелов. По словам Софии, программа дала ей новые профессиональные навыки и полезные контакты.

Еще один участник программы — 20-летний студент Денис Хари. Он прошел месячную стажировку в департаменте молодежной политики, которая сочетала работу в департаменте с экскурсиями и встречами с должностными лицами.

Денис отметил, что стажировка стала для него интересным опытом. Сейчас он активно участвует в работе Молодежного совета Днепра, где возглавляет HR-отдел.

Принять участие в программе стажировки можно, заполнив онлайн-заявку по ссылке.

Подать документы на стипендию можно онлайн на электронную почту [email protected] или офлайн — в Днепре по адресу: проспект Дмитрия Яворницкого, 75, кабинет 317. Также документы можно оставить в ящике для корреспонденции.