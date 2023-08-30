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В Днепре малому и среднему бизнесу частично компенсируют проценты по кредитам: Филатов договорился с банками

Мария Шевчук
Днепр
3 минуты
30
В Днепре малому и среднему бизнесу частично компенсируют проценты по кредитам: Филатов договорился с банками

В Днепре предпринимателям микро-, малого и среднего бизнеса компенсируют четверть суммы кредитных процентов по займам, взятым ими на развитие или восстановление своих предприятий после начала полномасштабного вторжения РФ. Это часть муниципальной программы, начатой в этом году в Днепре. Мэр Борис Филатов подчеркнул, что в условиях экономического кризиса поддержать предпринимателей, работающих на благо государства, можно лишь объединив усилия на всех уровнях.

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В Днепре малому и среднему бизнесу частично компенсируют проценты по кредитам: Филатов договорился с банками

"Местная власть, местное самоуправление сегодня, в условиях полномасштабной агрессии, должны помогать нашим бизнесменам – людям, которые создают рабочие места. Отдельно я хотел бы подчеркнуть, что у меня и других городских голов была очень плодотворная встреча с первой вице-премьером Украины Юлией Свириденко, с руководством Минэкономики. Мы договорились, что местное самоуправление будет помогать в поддержке программ, которые государство будет предлагать бизнесу. Только вместе, объединив усилия, мы сможем работать максимально эффективно", – сказал Филатов.

В Днепре малому и среднему бизнесу частично компенсируют проценты по кредитам: Филатов договорился с банками

30 августа он подписал с четырьмя крупными госбанками соответствующий меморандум по поддержке предпринимателей. К инициативе присоединились "Государственный сберегательный банк Украины", "Укргазбанк", "ПриватБанк" и "Государственный экспортно-импортный банк Украины". Так что их клиенты смогут рассчитывать на помощь от города. В частности, ФОПы будут иметь возможность получить до 50 тыс. грн. Юридические лица, где есть до 10 наемных работников, – до 100 тыс. грн, а нанимающие больше – до 150 тыс. грн.

В Днепре малому и среднему бизнесу частично компенсируют проценты по кредитам: Филатов договорился с банками

"Мы очень поддерживаем подобные инициативы от городского головы и от городского совета вообще. Я уверен, что это поможет предпринимателям Днепра получать более выгодные кредиты в государственных банках города", – комментирует начальник филиала Днепропетровского областного управления АО Ощадбанк Сергей Губанов.

В Днепре малому и среднему бизнесу частично компенсируют проценты по кредитам: Филатов договорился с банками

Основным условием для получения компенсаций от города является своевременная уплата предпринимателями процентов по кредитам, не превышающим 10 млн. грн. Все поданные заявки будет рассматривать специальная комиссия, в составе которой будут представители банков-партнеров, бизнес-сообществ, налогового, а также профильные специалисты горсовета и обязательно общественность. Преимущество для получения возмещения будут, в частности, предприниматели из числа участников боевых действий или члены семей павших защитников, а также релокированные предприятия, уплачивающие налоги в Днепре. Кроме того, будут учитываться показатели создания рабочих мест, использования энергосберегающих технологий и изготовления востребованных товаров.

В Днепре малому и среднему бизнесу частично компенсируют проценты по кредитам: Филатов договорился с банками