В Днепре малому и среднему бизнесу частично компенсируют проценты по кредитам: Филатов договорился с банками

В Днепре предпринимателям микро-, малого и среднего бизнеса компенсируют четверть суммы кредитных процентов по займам, взятым ими на развитие или восстановление своих предприятий после начала полномасштабного вторжения РФ. Это часть муниципальной программы, начатой в этом году в Днепре. Мэр Борис Филатов подчеркнул, что в условиях экономического кризиса поддержать предпринимателей, работающих на благо государства, можно лишь объединив усилия на всех уровнях.

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"Местная власть, местное самоуправление сегодня, в условиях полномасштабной агрессии, должны помогать нашим бизнесменам – людям, которые создают рабочие места. Отдельно я хотел бы подчеркнуть, что у меня и других городских голов была очень плодотворная встреча с первой вице-премьером Украины Юлией Свириденко, с руководством Минэкономики. Мы договорились, что местное самоуправление будет помогать в поддержке программ, которые государство будет предлагать бизнесу. Только вместе, объединив усилия, мы сможем работать максимально эффективно", – сказал Филатов.

30 августа он подписал с четырьмя крупными госбанками соответствующий меморандум по поддержке предпринимателей. К инициативе присоединились "Государственный сберегательный банк Украины", "Укргазбанк", "ПриватБанк" и "Государственный экспортно-импортный банк Украины". Так что их клиенты смогут рассчитывать на помощь от города. В частности, ФОПы будут иметь возможность получить до 50 тыс. грн. Юридические лица, где есть до 10 наемных работников, – до 100 тыс. грн, а нанимающие больше – до 150 тыс. грн.

"Мы очень поддерживаем подобные инициативы от городского головы и от городского совета вообще. Я уверен, что это поможет предпринимателям Днепра получать более выгодные кредиты в государственных банках города", – комментирует начальник филиала Днепропетровского областного управления АО Ощадбанк Сергей Губанов.

Основным условием для получения компенсаций от города является своевременная уплата предпринимателями процентов по кредитам, не превышающим 10 млн. грн. Все поданные заявки будет рассматривать специальная комиссия, в составе которой будут представители банков-партнеров, бизнес-сообществ, налогового, а также профильные специалисты горсовета и обязательно общественность. Преимущество для получения возмещения будут, в частности, предприниматели из числа участников боевых действий или члены семей павших защитников, а также релокированные предприятия, уплачивающие налоги в Днепре. Кроме того, будут учитываться показатели создания рабочих мест, использования энергосберегающих технологий и изготовления востребованных товаров.