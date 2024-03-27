В Днепре летние подопечные городского терцентра активно помогают защитникам Украины

В Днепре подопечные городского терцентра активно помогают ВСУ. Они вяжут носки, коврики для сидения и шьют нижнее белье. А еще собирают и передают пластиковые крышечки. Их затем перерабатывают в компоненты для дронов. Также подопечные посылают на фронт вкусности, чай и кофе. Одна из активных волонтеров терцентра – Галина. Женщина в прошлом профессиональная швея, говорит: сейчас это пригодилось.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Я уже не могу взять в руки оружие, но каждый украинец должен что-то делать для страны, приближать нашу победу. Потому мы этим и занимаемся. Женщины, которые забыли, что такое спицы, снова начали ими пользоваться, те, кто не умел – научились, вспомнили, как крючком вязать. Помогаем, как можем. Общаемся, что тоже важно, ведь сидеть в четырех стенах тяжело", – поделилась Галина.

Получить такую помощь военным очень приятно и ценно, говорит волонтер Анна Малиенко. Так каждый защитник понимает, что в тылу о них не забывают.

"Такая помощь очень важна и нужна. К примеру, нижнее белье нужно всегда – в госпиталях, стабилизационных пунктах, на передовой. Мы очень благодарны нашим бабушкам, что они все это делают. Ребята очень радостно реагируют на такие проявления заботы о них, это греет душу. Мы понимаем, в каких условиях они там находятся, поэтому каждое доброе слово, любая помощь имеет значение", – рассказала Анна Малиенко, куратор волонтерского объединения "Ангелы обороны".

"К помощи нашим Вооруженным силам подключился весь терцентр и департамент социальной политики Днепровского горсовета. Мы все собирали крышечки, закупали вкусности, собирали материалы для пошива белья, вязания носков. Объемы трудно сосчитать, но это очень много. Только сегодня мы передаем 57 кг крышечек. Помощь ВСУ проходит регулярно", – прокомментировала Ольга Мешко, директор Днепровского городского территориального центра.