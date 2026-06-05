В Днепре к запуску готовят второй новый низкопольный трамвай

Днепр продолжает обновлять подвижной состав электротранспорта. 5 июня город получил второй современный низкопольный трамвай K1T306, изготовленный украинским предприятием "Tatra-Yug". Новые вагоны закупили в рамках проекта модернизации общественного транспорта при поддержке Европейского инвестиционного банка.

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Первый такой трамвай вышел на маршрут № 1 "Железнодорожный вокзал — УДУНТ" в феврале 2026 года и уже успел хорошо зарекомендовать себя среди пассажиров. За три месяца он перевез более 203 тысяч человек, выполнил более чем 1 100 рейсов и преодолел более 9 тысяч километров.

"Работать в таком вагоне — одно удовольствие! Техника удобна и для водителей, и для пассажиров. В салоне и кабине работают кондиционеры, есть возможность зарядить телефон. Пассажиры специально ждут именно этот вагон на остановках. Если сравнивать со старыми моделями, то это действительно как небо и земля", — рассказал начальник трамвайного маршрута № 1 Денис Криштопа.

Новый K1T306 — это трехсекционный трамвай с низким полом, кондиционированием салона и кабины водителя, USB-розетками для зарядки гаджетов, системой видеонаблюдения и автономным ходом до 3 километров. Он может перевозить до 254 пассажиров, из которых 67 – сидя. Особое внимание уделено безбарьерности. В вагоне предусмотрены места для людей на креслах колесных, откидной пандус, кнопки вызова водителя, звуковое информирование и надписи шрифтом Брайля. Благодаря этому транспорт является комфортным для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками и других маломобильных групп населения.

"Эти вагоны являются важной частью развития безбарьерной среды в городе. Мы уже видим, что ими активно пользуются маломобильные пассажиры. Кроме того, через приложение D-Transport можно отслеживать движение инклюзивного транспорта в режиме реального времени", — отметил ведущий специалист КП "Днепровский электротранспорт" Никита Керенцев.

Для работы современных вагонов город заранее подготовил инфраструктуру. В рамках флагманского проекта первой леди Украины Елены Зеленской "Движение без барьеров" на маршруте № 1 капитально отремонтировали более 2,5 км трамвайных путей, обновили переезды и обустроили 14 остановок с повышенными платформами для удобной посадки пассажиров.

"Мы ожидаем поставки еще трех таких вагонов, поэтому в целом в 2026 году получим пять новых трамваев. Следующие поступления запланированы на июнь, июль, август и начало сентября. Все они будут курсировать на маршруте № 1. Хочу поздравить жителей Днепра с этим событием, ведь этот транспорт является чрезвычайно комфортным для пассажиров. По нашей статистике, он способен перевозить на 30% больше людей, чем те трамваи, которые сейчас обслуживают этот маршрут", - прокомментировал директор КП "Днепровский электротранспорт" Днепровского горсовета Владимир Кобец.

Второй низкопольный трамвай выйдет на маршрут № 1 в течение полутора недель.