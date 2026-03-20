В Днепре историки приблизились к определению даты образования города

В Днепре завершается работа по определению объективной исторической даты основания города. В рамках специальной рабочей группы над этим вопросом работают ведущие историки, ученые и исследователи казацкой и имперской эпохи Приднепровья.

Эксперты склоняются к Старосамарско-Новокодакской концепции урбогенеза Днепра. Эта концепция выделяет две основные локации в формировании города. Первая из них – Старая Самара на левом берегу Днепра, возникшая на рубеже первой и второй четверти XVI века. Вторая локация – город Новый Кодак на правобережье, основанный в 1650 г. В течение последующих веков между этими двумя поселениями происходили интегративные процессы, которые постепенно сформировали современный мегаполис, консолидирующий обе исторические линии развития.

Во время заседания 19 марта ключевая наработка членов рабочей группы – утверждение предложения по изменениям в устав территориальной общины города в части определения даты его образования.

"Наши историки и краеведы насчитывают до 15 казацких поселений на обоих берегах Днепра, которые возникали в течение длительного времени и способствовали становлению современного миллионного города. Сейчас перед нами стоит задача подготовить основательную историческую справку, где эти основополагающие положения будут освещены максимально подробно. Члены рабочей группы также подготовили несколько статей на эту тематику, поэтому следующие недели будут посвящены завершению этой публикационной деятельности", – отметил доктор исторических наук, член рабочей группы Сергей Свитленко.

"Я считаю, что мы вышли на финишную прямую, хотя это еще не финиш. Он наступит тогда, когда состоится голосование и депутаты официально примут это решение. Сегодня у нас была плодотворная дискуссия, которая касалась деталей и различных уточнений. Мы поддержали предложение изменений в устав нашей территориальной общины в части, касающейся происхождения города и его образования. Это очень важно, ведь такие шаги продвигают деколонизацию и изменение даты образования города. Я специально подчеркиваю термин "образование", а не "основание", как у нас часто говорили раньше, и это очень положительный сдвиг", – подчеркнул член рабочей группы, заместитель директора по научной работе Музея истории Днепра Святослав Чирук.