В Днепре еще несколько десятков семей переселенцев из Мариуполя получили социальное жилье
Днепр продолжает оставаться примером активной поддержки переселенцев из оккупированного Россией Мариуполя. Проект "ЯМариуполь.Жилье" реализуется благодаря совместным усилиям мэрий обоих городов при поддержке правительства Франции и ряда международных организаций и благотворительных миссий. Мэр Борис Филатов неоднократно подчеркивал, что город будет продолжать оказывать всестороннюю помощь и поддержку мариупольцам.
За более чем два года развития социальных домов в Днепре удалось обеспечить жильем в целом почти 300 семей переселенцев из Мариуполя.
Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко выразил благодарность всем партнерам, которые поддерживали громаду в течение этого периода. Он напомнил, что 27 апреля 2022 года в Днепре был открыт первый центр "Я – Мариуполь", который впоследствии превратился в разветвленную сеть поддержки громады. Бойченко подчеркнул благодарность партнерам, которые верят в победу и возвращение.
Обустроенное жилье полностью укомплектовано необходимой мебелью и техникой. В здании созданы комнаты отдыха для детей и взрослых, коворкинги и небольшой спортзал. Все пространство соответствует требованиям доступности. Днепр также обеспечил комплексное благоустройство всей территории социального жилья для переселенцев из Мариуполя.
Среди новых жителей есть Вячеслав, который вместе с семьей получил новое жилье. Пока его жена находится на работе, он с двумя детьми начинает обустройство нового жилья.
"Это как первый шаг в будущее, начало новой жизни. Надеюсь, все будет хорошо. Как говорится, свои потолок и стены. Большое спасибо всем, кто присоединился к этой инициативе", – отметил Вячеслав.
В течение ближайших месяцев планируется обеспечить социальным жильем в Днепре еще 110 семей из Мариуполя.