Успешный опыт Днепра по реализации образовательных проектов в сотрудничестве с бизнесом изучали представители Комитета ВРУ

Днепр посетили представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, народные депутаты, чтобы ознакомиться с успешным опытом воплощения образовательных проектов в сотрудничестве с бизнесом.

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Члены делегации посетили Библиотеку украинской диаспоры имени Джона Маккейна. А также ряд учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, где воплощены современные образовательные проекты.

Речь идет об открытых лабораториях мехатроники в лицеях №№ 3, 129, 138, 139. А со следующего года еще и в лицеях № 57 и № 134. Современные мастерские трудового обучения оборудованы в гимназиях №№ 24, 37 .Завершаются соответствующие ремонтные работы в гимназиях №№ 63, 131. Весь этот город воплотил в сотрудничестве с компанией "Интерпайп".

А еще – открыл современный учебно-практический центр "Мастерская станочников в профессионально-техническом училище № 2. Городской совет сделал современный ремонт, а компания "Интерпайп" – приобрела и установила современное оборудование для обучения учащихся.

"Принимали очень уважительную делегацию – главу образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака и двух его заместителей, один из них – профильный заместитель по вопросам профессионально-технического образования Ольга Коваль. Кроме того, присутствовали еще четыре народных депутата, которые родом из Днепра. Наша задача – показать этим достопочтенным гостям, что Днепр, как состоятельная община, имеет ресурсы, вдохновение, желание и понимание того, что образование – это наше будущее, а профессионально-техническое образование – это будущее восстановление Украины. Состоятельное общество Днепра способно внедрять изменения в образовательной отрасли от школ до профессионально-технических заведений. Речь идет о формировании образовательных звеньев: школа – кабинет труда, учебно-практический центр или школа – кабинет мехатроники, STEM-лаборатории, заведение высшего образования. Эти звенья – основа для будущего развития интеллектуального, индустриального, технического и научного потенциала, являющегося основой экономики, науки и достойной жизни", – отметил заместитель городского головы, директор департамента экономики, финансов и городского бюджета Днепровского горсовета Владимир Миллер.

Он также добавил: "Надеемся, что народные депутаты – руководители образовательного комитета и представители других комитетов донесут до нашего правительства, центральной власти и депутатского корпуса то, что не нужно забирать у городов деньги. Не следует делать состоятельные города бедными, ведь у них есть вдохновение, желание и умение трансформировать свою способность в образовательные проекты для нашего будущего. И это то, что увидели сегодня здесь уважаемые народные депутаты".

"На самом деле это важный визит. От Днепра у нас активные народные депутаты в Верховной Раде, которые сделали очень многое. Днепр внедряет современные идеи с индивидуальными образовательными траекториями: кабинетами мехатроники, обновленными кабинетами труда. Чтобы в дальнейшем строить образовательную траекторию детей через профессиональное, высшее образование, а дальше – к работодателям. Это очень правильная траектория. Работодатели входят в этот процесс со своей стороны. Это сотрудничество общества и бизнеса – чрезвычайно важно. Соответствующий опыт Днепра – велик. С ним ознакомились и, по возможности, будем масштабировать его на всю страну. Город вкладывает в это средства и бизнес так же. Это не везде, к сожалению, происходит", – сказал Сергей Бабак, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский добавил:

"Днепр – технологический центр Украины. Здесь сосредоточен значительный промышленный потенциал, нуждающийся в квалифицированных кадрах, которые усилят нашу экономику. Дети заслуживают самых современных образовательных возможностей именно там, где они живут. Поэтому в сотрудничестве с Днепровским городским советом, промышленным бизнесом – компанией "Интерпайп" – строим в Днепре экосистему технического образования. Это современные образовательные возможности по техническим специальностям, которые проведут ребенка от любопытства, от определенного предмета в школе (труда, физики, математики, информатики) до профессии, которая во взрослой жизни позволит хорошо зарабатывать, быть востребованной на рынке труда. А работающая в Днепре промышленность получит квалифицированные кадры. Мы построили два учебных маршрута. Первый – из мехатроники. От заинтересованности физикой, информатикой в школе ребенок придет в мехатроник – обслуживать, настраивать роботизированные, автоматизированные системы. Второй маршрут – квалифицированный рабочий, если ребенок в школе понял, что уроки технологий и работа с оборудованием – это его. Современный кабинет труда, профтехобразование, а дальше работа на современном предприятии с соответствующим оборудованием".