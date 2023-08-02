newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Украинские воины показали, как работает антидроновая система от Днепра. Видео

Мария Шевчук
Днепр
2 минуты
372
Украинские воины показали, как работает антидроновая система от Днепра. Видео

Днепр продолжает снабжать бойцов на фронте необходимым. Это беспилотники, пикапы и грузовики, амуниция, разная компьютерная техника, а еще системы для блокировки дронов. Недавно защитники получили очередное такое устройство, которое способно останавливать почти все виды вражеских беспилотников в радиусе более 1,5 км.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что многие заказы от военных на приобретение необходимой техники поступает в него лично. Заявка на такой антидроновый щит была одной из таких.

Украинские воины показали, как работает антидроновая система от Днепра. Видео

"Днепр как территориальная громада очень занимается вопросами приобретения дронов. По официальным данным "Прозорро", мы на первом месте в стране – потратили на приобретение дронов 268 млн грн. И дальше мы будем это продолжать – будем работать не только в направлении дроновом, но и антидроновом", – сказал Филатов.

Украинские воины показали, как работает антидроновая система от Днепра. Видео
Украинские воины показали, как работает антидроновая система от Днепра. Видео

Антидроновая система весит всего полтора килограмма и способна работать как в сильный мороз, так и в сильную жару.

"Такие девайсы, это украинский производитель, кстати, не китайский. Хорошо, что поддерживаем отечественного производителя. Плюс, это очень мощное антидроновое средство. Мы такое уже применяем. Оно вырубает связь между пультом и между дроном. Теряется управление. И все – пилот теряет дрон", – рассказывает командир второй стрелковой роты одного из батальонов Виталий с позывным "Казаком". И добавляет, что у его собратьев уже есть несколько трофейных дронов, в частности FPV.

Украинские воины показали, как работает антидроновая система от Днепра. Видео

Как работает антидроновая система – можна посмотреть в видео от украинских защитников.