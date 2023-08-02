Украинские воины показали, как работает антидроновая система от Днепра. Видео

Днепр продолжает снабжать бойцов на фронте необходимым. Это беспилотники, пикапы и грузовики, амуниция, разная компьютерная техника, а еще системы для блокировки дронов. Недавно защитники получили очередное такое устройство, которое способно останавливать почти все виды вражеских беспилотников в радиусе более 1,5 км.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что многие заказы от военных на приобретение необходимой техники поступает в него лично. Заявка на такой антидроновый щит была одной из таких.

"Днепр как территориальная громада очень занимается вопросами приобретения дронов. По официальным данным "Прозорро", мы на первом месте в стране – потратили на приобретение дронов 268 млн грн. И дальше мы будем это продолжать – будем работать не только в направлении дроновом, но и антидроновом", – сказал Филатов.

Антидроновая система весит всего полтора килограмма и способна работать как в сильный мороз, так и в сильную жару.

"Такие девайсы, это украинский производитель, кстати, не китайский. Хорошо, что поддерживаем отечественного производителя. Плюс, это очень мощное антидроновое средство. Мы такое уже применяем. Оно вырубает связь между пультом и между дроном. Теряется управление. И все – пилот теряет дрон", – рассказывает командир второй стрелковой роты одного из батальонов Виталий с позывным "Казаком". И добавляет, что у его собратьев уже есть несколько трофейных дронов, в частности FPV.

Как работает антидроновая система – можна посмотреть в видео от украинских защитников.