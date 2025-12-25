Украинские рождественские традиции: в Днепре состоялся финал городского фестиваля вертепов 'Украина колядует'

На улицах, в зданиях и в транспорте – в Днепре на Рождество отовсюду звучат колядки. В городе состоялся финал фестиваля вертепов "Украина колядует". Он проходит в рамках проекта "Днепр. Рождество. Вместе", который в Днепре проводят уже четвертый год подряд. В этом году участие в фестивале приняли 60 вертепов из учреждений общего среднего, художественного и профессионального образования.

Видео дня

"Этот фестиваль направлен на добро, искренность и объединение людей. Мы создали в Днепре 10 праздничных локаций, где колядуют по 6 вертепов. Однако мы не прекращали петь и в транспорте, пока ехали на эти локации. Людям нравилось, нас снимали на видео и благодарили за то, что наши дети продвигают украинские традиции. Накануне фестиваля мы провели отборочный тур в тик-токе. Дети выставляли туда свои видео с колядками, а жюри выбирало победителей. Всего победило 60 вертепов, а заявки были от 140. Таким фестивалем мы представляем Днепр как современный, традиционный украинский город, который ценит традиции и дух Рождества. Мы должны помнить о наших корнях, о нашей идентичности и бороться за это. Невероятно радуюсь за наших детей, которые сами создают колядки и прославляют в них не только Христа, но и ППО, которая помогает нам жить и радоваться жизни", — отметила соорганизатор фестиваля, заместитель директора Днепровских городских публичных библиотек Екатерина Иванюшкина.

Одни из участников фестиваля — ученики лицея № 100. Они выступали на Успенской площади и подготовили как традиционные украинские колядки, так и современные варианты.

"У нас в команде 8 человек, среди них есть и казаки, и украинские девушки, и даже черт. Мы поем "Добрый вечер тебе, пане господарю", а также представляем эксклюзивную колядку, которую Украина еще не слышала. Она интересна тем, что направлена на сбор средств для приобретения прицела ночного видения для ВСУ", – говорит преподаватель лицея № 100 Днепровского городского совета Дмитрий Ефременко.

От постановок и колядок днепряне в восторге. Говорят, такие мероприятия всегда наполнены теплом и украинской душевностью.

"Сейчас война, и наше эмоциональное состояние немного подавлено, поэтому надо создавать праздник и для детей, и для взрослых. Такое мероприятие – это очень клевая инициатива. Несмотря на мороз, на душе очень тепло от искренних эмоций, улыбок детей и ощущение счастья", – говорит днепрянка Екатерина.

Звучали колядки и возле культурно-спортивного комплекса "Шинник". Там выступали ученики лицея № 61. Признаются, очень обрадовались, что дошли до финала фестиваля, хотя и волновались.

"Мы колядовали, щедровали, и это было очень классно. Это объединило нас, ведь мы поддерживали друг друга и получали удовольствие от подготовки и выступления. Это были невероятные эмоции", – делится впечатлениями участница вертепа, ученица лицея № 61 Виктория Чеброва.

"Дети очень мотивированы и патриотически настроены. Они тщательно выбирали колядки, которые возрождали украинские традиции и дарили людям чудо. Это объединяет нас и показывает, что украинцы действительно сильны и могут все, даже несмотря на сложные времена", – добавляет заместитель директора по воспитательной работе лицея № 61 Марина Палий.

Чтобы согреть гостей фестиваля и подарить хорошие эмоции, на каждой из 10 локаций проводили различные мастер-классы на рождественскую тематику, а также угощали горячим чаем со сладостями.

После выступлений всех вертепов на локациях жюри выбрало по 3 победителя. Они получили ценные подарки и дипломы.