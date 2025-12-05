Тепло, подарки и забота: в Днепре с Днем святого Николая поздравили сирот и детей, лишенных родительской опеки

Накануне Дня святого Николая в Днепре поздравили сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Заместитель городского головы, директор департамента социальной политики Днепровского городского совета Эдуард Подлубный посетил дом семейного типа. Эта семья переехала в Днепр из города Мирноград Донецкой области. Недавно за счет государственной субвенции с помощью городского совета Днепра им приобрели новый дом.

"В Днепре 9 детских домов семейного типа и 50 приемных семей, в которых воспитываются более 130 детей. Наш приоритет – обеспечить вниманием и общением каждого ребенка. Все семьи получают подарки от городского головы Бориса Филатова", – отметил Эдуард Подлубный.

"В дом семейного типа я попала, когда мне было 6 лет, мама взяла меня из приюта вместе с двумя моими братьями. Сейчас я дистанционно учусь в 11 классе. Что касается будущего, я уже определилась: хочу стать парикмахером. Мне это нравится, и я уже пробовала себя в этом деле, я стригу своих братьев", – сказала воспитанница детского дома семейного типа 17-летняя Анастасия.

"Наша семья – это детский дом семейного типа. Мы воспитываем приемных детей, и это большая ответственность и большое счастье. Все началось, когда я взяла Настю и ее двух братьев, а потом я взяла еще пятерых детей. До полномасштабного вторжения мы жили в Мирнограде, но потом пришлось уехать в Днепр. Благодаря поддержке городских властей и государственной субвенции, нам приобрели этот добротный и теплый дом, где дети имеют все необходимое. Мы очень благодарны за внимание, особенно сегодня, в День святого Николая, когда все наши дети получили подарки от городского головы Бориса Филатова", – отметила Оксана.

В тот же день более 60 детей, получающих социальные услуги в Днепровском городском центре социальных служб, окунулись в настоящую новогоднюю магию в центре развлечений "Первый легион".

"Этот центр не впервые выступает нашим партнером в проведении благотворительных мероприятий. Благодаря этому сотрудничеству дети имеют возможность почувствовать атмосферу праздника, заботы и благотворительности", – отметила начальница отдела социальной работы Днепровского городского центра Ирина Найденова.

В программе – командная игра "Остановить Гринча", новогодний лазертаг, сказочные эксперименты, а также пожелания и вкусности от святого Николая.

Бабушка и опекунша троих детей Светлана поделилась впечатлениями от праздника: "Мы не впервые посещаем такие праздники, и каждое мероприятие является фантастическим, дарит детям много положительных эмоций".

Своими впечатлениями поделилась и 10-летняя Татьяна: "Мне сегодняшний праздник очень нравится! Прикольно и весело. Очень понравилось играть в лазертаг и интересно было с Гринчем".