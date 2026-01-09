Свет исчезает – помощь нет: как работают больницы Днепра во время аварийных отключений

В Днепре городские больницы обеспечивают бесперебойный лечебный процесс в условиях аварийного отключения света. Медицинскую помощь оказывают в полном объеме. Именно такую задачу ставит мэр Филатов перед соответствующими службами.

Во время недавнего блэкаута городские больницы перешли на автономные источники питания. Также в учреждениях созданы запасы питьевой и технической воды, горючего.

"В больницах автоматически заработали генераторы, которые обеспечили бесперебойное электроснабжение. До момента восстановления водоснабжения использовали внутренние резервы воды, предусмотренные для таких ситуаций. По состоянию на сегодняшнее утро в медицинских учреждениях есть свет, водо- и теплоснабжение. Учреждения работают в обычном режиме. Мы готовы к любым событиям и оказания медицинской помощи всем пациентам", – отметила заместитель директора департамента здравоохранения населения Днепровского горсовета Александра Бодня. Она 9 января дежурит по городу.

На сегодня в городских учреждениях (амбулаториях, больницах) установлен 181 генератор различной мощности. Это дает возможность оказывать медицинскую помощь в полном объеме, в том числе и электронных услуг, проводить обследования и тому подобное. Также есть и аккумуляторные станции и средства для бесперебойной связи на случай чрезвычайных ситуаций.

В зданиях медицинских учреждений есть простейшие укрытия. Они под охраной и работают 24/7.

"Всего в городских медицинских учреждениях 28 простейших укрытий и 10 защитных сооружений гражданской защиты. В укрытиях обустроены места для сидения, пребывания с животными, детские уголки. Созданы запасы лекарств, питьевой и технической воды, есть чай, кофе. А еще Wi-FI и возможность зарядить электронные устройства. Также в соответствии с нормами есть два входа. Обеспечен свободный доступ к укрытию всех желающих", – добавила Александра Бодня.