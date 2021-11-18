Строительство третьей очереди водопровода в Таромском: представители мэрии Днепра проинспектировали ход работ

В нижней части пгт Таромское заканчивают строительство третьей очереди водопровода. Около 5 тыс. жителей этого микрорайона никогда не имели доступа к питьевой воде. А в скором времени они смогут подключиться к централизованной системе. Все время жителей бесплатно снабжали привозной питьевой водой.

"Строительство водопровода в Таромском – это решение старой инфраструктурной проблемы, за которую никто не брался десятилетиями. Реализовать проект – одно из выполняемых обещаний Бориса Филатова. Общая стоимость работ 112,7 млн грн. А благодаря системе "Прозорро" городской бюджет сэкономил 33 млн грн. Закончить строительство водопровода планируется до конца нынешнего года", - рассказал во время выездной пресс-конференции по инспектированию хода работ заместитель городского головы Михаил Лысенко.

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По словам технического директора подрядной организации, выполняющей работы, Василия Розводова, в настоящее время строительство водопровода уже выполнено до 96% (в зависимости от видов работ): "Из почти 17 км полимерных труб разного диаметра проложено 15,7 км. Из 138 колодцев устроено 106%. Также сделаны все камеры. Параллельно проводится асфальтирование. До конца ноября все земляные работы планируем закончить".

Таромчанка Оксана Яндола рассказывает, что с нетерпением все жители нижней части микрорайона ждут окончания строительства водопровода: "Колодезная вода – непригодна ни для питья, приготовления пищи, ни для стирки или купания. Благодарны, что нам все это время бесплатно организуют привозную питьевую воду. Но, конечно, это вовсе не выход постоянно зависеть от привозной воды. Хочется прийти домой, открыть кран и чтобы там была питьевая вода. Поэтому благодарны руководству города, что обратили внимание на нашу проблему и совсем скоро у нас будет централизованное водоснабжение".