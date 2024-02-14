'Стоим с вами в этой войне': чешские чиновники привезли в Днепр перспективные проекты и оборудование для 16-й городской больницы

14 февраля Днепр с официальным визитом посетила большая делегация чешских чиновников, дипломатов и бизнесменов во главе с послом Чешской Республики в Украине Радеком Пехом и правительственным уполномоченным по восстановлению Украины Томашем Копечным.

Чехия является надежным партнером Украины, в том числе и Днепра, ведь это государство взяло патронат над городом и областью. За почти два года войны чешские представители около десяти раз посещали Днепр. Мэр Борис Филатов назвал это знаковым событием, ведь, несмотря на постоянные российские обстрелы города, сюда все равно приезжают иностранные делегации.

"Меня не оставляет ощущение иррациональности происходящего в нашей стране и нашем городе. Только вчера мы провели бесконечные сутки, преодолевая последствия очередной российской атаки, когда десятки тысяч человек оказались без воды и света. А сегодня мы встречаемся с большой чешской делегацией и проводим большой бизнес-форум. Вчера мы эвакуировали пациентов из обесточенной больницы, а сегодня - строим новые бизнес-связи", - отметил он.

Филатов также подчеркнул, что Днепр приветствует последовательный подход к работе чешских партнеров и готов и дальше делать все необходимое, чтобы это сотрудничество приносило пользу людям.

"Каждый раз, когда я здесь, чувствую, что встречаюсь с людьми из стали. С суперменами, как изображенный на одном из муралов на доме в Днепре" – сказал Томаш Копечный.

Он добавил, что у Чехии сейчас есть четкое понимание, что Россия посягает не только на Украину, но и на их государство.

"Поэтому мы находимся здесь - чтобы оказывать и военную помощь, и гуманитарную поддержку обычным людям. Хочу заверить, что мы будем оставаться на стороне вашей страны, бок о бок с вами", - подчеркнул Томаш Копечный.

Быть практически полезными – так кратко описывает цель этого визита в Днепр господин посол Радек Пех.

"И дальше наша страна будет помогать вашей в этой борьбе за свою свободу. Мы будем оказывать помощь в развитии и будем поддерживать стремление стать частью Европейского союза", – сказал он.

В целом чешские представители в Днепре присоединились ко второму украинско-чешскому бизнес-форуму, который собрал почти три десятка представителей компаний из Чехии и около сотни предпринимателей города и области.

Делегаты также посетили городскую 16 больницу, куда передали два комплекта очков VR для реабилитации.

Побывали и в 4-й городской больнице, а еще пообщались со специалистами мэрии по транспорту и его инфраструктуре, а также обращения с твердыми бытовыми отходами.