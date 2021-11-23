Спецмашины и снегоуборочные трамваи: как в Днепре подготовились к зимнему периоду

В Днепре коммунальные службы полностью готовы к работе в зимний период. С выпадением снега специальная техника будет выезжать на городские дороги, тротуары, дворовые территории, а также на маршруты электротранспорта.

На коммунальном предприятии "Днепровский электротранспорт" подготовили более 60 единиц специальной техники, которая будет работать зимой для очистки путей, контактной сети и т.п.

"В полной готовности 14 снегоуборочных трамваев. Они, кроме удаления осадков, еще и выдувают влажный снег и воду. Также полностью готовы другие машины, которые будут работать для предотвращения аварийных ситуаций на трамвайных и троллейбусных маршрутах. Это экскаваторы, тягачи, КрАЗы, машины с вышками, современные гидроподъемники. Предприятие заготовило 800 тонн песка и 10 тонн соли", – рассказал во время выездной пресс-конференции главный инженер КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Легкий.

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По словам начальника депо № 3 КП "Днепровский электротранспорт" Юрия Авраменко, к работе зимой спецтехнику готовили в весенне-летний период: "За каждой спецмашиной закреплены бригады из водителей, слесарей, ремонтников, мастеров. Машины, спецвагоны прошли определенный вид текущего или капитального ремонта, выполнена ревизия щеточного и механического оборудования (редукторов, тяговых двигателей)".

В городе для расчистки и посыпки дорог зимой подготовлено 160 единиц специальной техники, заготовлено более 26 тысяч тонн противогололедной смеси.

"Техника готова. Это и снегоочистительные машины, пескоразбрасыватели, малая техника для уборки тротуаров, закуплены горюче-смазочные материалы, а также посыпная противогололедная смесь. Напоминаю, что для обработки дорог не используем никаких химических веществ, а только соль, мелкий щебень. Кроме того, в штате есть 600 работников, которые вручную будут убирать те места, где машине проехать будет крайне проблематично. За последние пять-шесть лет днепряне уже убедились, как в городе зимой убираются автодороги даже при обильных осадках. Ежегодно увеличивается количество обслуживаемых улиц. Это связано с их реконструкцией, строительством, появлением новых зеленых зон. За титульным списком уборки закреплено около 550 улиц города площадью 12 миллионов квадратных метров", – отметил заместитель городского головы Михаил Лысенко.

В то же время начальница управления по благоустройству города департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета Светлана Литвинова подчеркнула: "В случае ухудшения погоды спецтехника готова выехать на городские дороги. В настоящее время уже заготовили 26 тысяч тонн противогололедной смеси для посыпания дорог. Этого достаточно, если зима будет теплой. А в случае необходимости будем покупать еще. Традиционно при уборке дорог зимой в первую очередь внимание уделяется главным магистральным дорогам, по которым курсирует общественный транспорт, а также мостам, путепроводам, спускам, подъемам".

К работе зимой готовы и предприятия, обслуживающие придомовые территории. Так, например, ООО "К.О.Д", убирающее красные линии, пешеходные дорожки, придомовые территории Соборного и Индустриального районов города, имеет в наличии как технику, так и персонал.

"У нас в наличии четыре трактора на два района, 119 дворников, которые имеют весь необходимый инвентарь. Для обработки территорий завезено 160 тонн посыпной смеси. Будут помогать дворникам две мобильные бригады, у них есть ледорубы, а также мини-машины для уборки снега", – добавил директор предприятия Максим Дегтяренко.