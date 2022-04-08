Спасение из Фельдмана ЭкоПарка: Днепр эвакуировал уже полтора десятка кошачьих

Руководство Днепра продолжает помогать эвакуировать животных из харьковского Фельдмана ЭкоПарка. Оттуда вывезено уже полтора десятка кошачьих.

"Днепр сейчас является логистическим центром по перевозке животных из Харькова. Далее они отправляются в другие города, в частности на запад Украины, в Киев, – которые согласились принять животных. Сложность процесса перевозки в том, что ЭкоПарк расположен в близости к вражеским войскам и там постоянны обстрелы. Этого тигра, которому около двух лет, вывезли последним из кошачьих. Сегодня вечером он поедет в Киев", – рассказал во время выездной пресс-конференции 8 апреля заместитель городского головы Михаил Лысенко.

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Он также добавил: в планах вывезти из ЭкоПарка еще пять бурых медведей, а также других остающихся там животных. Животные в Днепре не задержатся, поскольку нет для их содержания приспособленных мест. Во время таких коротких передержек в городе кормят животных, поят.

В то же время коммунальное предприятие "Зооконтроль" продолжает помогать в передержке домашних любимцев переселенцев и военных, которые сейчас воюют и не с кем оставить животное.

"К нам привозят животных из тех мест, где ведутся боевые действия. Люди не покидают их. Пока владельцы подыскивают жилье, животные находятся у нас. Потом им отдаем. Сейчас через наше предприятие прошло уже более 80 собак переселенцев, военных, а также наших коллег – харьковского коммунального предприятия для животных", – рассказала начальница отдела регистрации КП "Зооконтроль" Ирина Пономаренко.

Она также поблагодарила благотворительные фонды, волонтеры, неравнодушные горожане за помощь кормами для животных:

"Сегодня получили груз в одну тонну от "UA Animals" и киевских волонтеров. Эту помощь распределим и среди других приютов для животных. Ранее такую гуманитарную помощь получили из Франкфурта, Львова. Кто желает помочь нам кормом, можно обращаться по телефону: 067-908-89-86".