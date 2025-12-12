Недавно Литва официально объявила чрезвычайное положение по всей стране. Причиной стал кризис с контрабандой сигарет, которые доставляют... воздушными шариками из Беларуси. Другими словами, на смену нелегальным мигрантам пришли сигареты.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Ситуація настільки серйозна, що уряд Литви залучає військових для патрулювання, а міністр внутрішніх справ заявив, що "жодна країна не має рішення, як збити повітряну кулю на висоті кілька кілометрів". Ці "літаючі пакунки" становлять загрозу для цивільної авіації та порушують роботу Вільнюського аеропорту.

Литовська статистика дає нам уявлення про теоретичні масштаби майбутніх проблем, якщо перенести її на український ґрунт.

Протягом останнього часу в Литві вилучили 40 повітряних куль та 81 544 пачки контрабандних сигарет. Тобто, одна така куля в середньому перевозить: 2038,6 пачки сигарет.

За даними дослідницької компанії Kantar Україна, обсяг нелегального ринку в Україні становить близько 5,3 мільярда сигарет або 265 мільйонів пачок.

Якщо весь цей нелегальний товар спробувати перевезти тими ж "контрабандними кулями", що й у Литві, ми отримаємо цифру, яка шокує: 265000000/2038,6=129 991,17. Тобто близько 130 тис. куль!

Звичайно, у нас налагоджені інші системи перевезень, але навіть якщо частину цієї контрабанди хтось захоче перевезти повітряними кулями – це може стати глобальною проблемою. Уявіть, який вигляд мало б небо над Україною, якби така кількість контрабандних кульок запускалися над нашою країною.

Тепер подивимося на заходи, які запровадила Литва для боротьби лише з десятками кульок. Оголошення надзвичайного стану дозволяє литовській владі, зокрема залучити військових до патрулювання та виявлення вантажів та надати солдатам додаткові функції: переслідування, затримання, перевірка документів (очікує на затвердження Сеймом).

Тобто литовський кейс демонструє нам, наскільки рішучих заходів вимагає боротьба з нелегальним тютюновим ринком.

В Україні, де обсяги нелегального ринку сигарет значно більші, необхідність масштабної та скоординованої боротьби усіх правоохоронних органів давно перезріла. Адже, за даними Kantar Україна, за підсумками 2025 року втрати для бюджету від нелегального ринку сигарет можуть сягнути, 25 мільярдів гривень.