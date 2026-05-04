Скандал в Днепропетровском облсовете: ветераны хотят не допустить голосования за сына пророссийского депутата Краснова

Ветераны войны с Россией массово собираются прийти на сессию Днепропетровского облсовета 6 мая с протестом.

Причиной стала информация о возможной попытке Загида Краснова (Габибулаева) обеспечить своему сыну Руслану должность главы новой "ветеранской" комиссии в облсовете.

Напомним, ранее стало известно, что главой комиссии по военно-гражданскому сотрудничеству и территориальной обороне, которую планируют создать на ближайшей сессии Днепропетровского областного совета, хотят назначить Руслана Краснова – сына бизнес-партнера Олега Царева и лидера партии "Громадська сила" Загида Краснова.

Цель визита военных в Днепропетровский облсовет – не допустить голосования за Руслана Краснова как председателя комиссии, которая должна заниматься взаимодействием с ветеранами и военными, но фактически дублирует функции уже имеющихся комиссий областного совета.

Ранее сообщалось, что Руслан Краснов только формально числится в одной из воинских частей, а на самом деле в основном находится в тылу, посещает рестораны и ведет привычный образ жизни.

По предварительным сообщениям СМИ, комфортные условия службы Краснову-младшему мог организовать его отец Загид Краснов (Габибулаев) через руководителя воинской части – полковника Юрия Василика, который является военным пенсионером.