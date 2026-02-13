Шахматный турнир 'Ход Победы': как ветераны в Днепре восстанавливаются через интеллектуальный спорт

В Днепре состоялся шахматный турнир "Ход Победы" для ветеранов. Мероприятие провели при поддержке городского головы Бориса Филатова, чтобы помочь защитникам, способствовать их социальному взаимодействию и ментальной реабилитации через интеллектуальный спорт. А еще – вдохновить участников живым общением и игрой с 8-летним чемпионом мира по шахматам Мироном Нетребко.

Видео дня

В турнире приняли участие до 20 ветеранов. Изюминкой события стал сеанс одновременной игры на 20 досках, который провел 8-летний чемпион мира.

"Когда ребенок в 8 лет становится чемпионом Европы и мира – это мощный пример для всех. Мы сразу поняли, что такое событие будет иметь более глубокий смысл, чем просто спортивное мероприятие. Для ветеранов это не только игра в шахматы – это возможность увидеться, пообщаться, обняться, почувствовать поддержку. Живое общение иногда работает лучше любых слов. Мы хотим, чтобы таких мероприятий было больше. Это первый турнир в таком формате, но точно не последний", – отметил директор коммунального предприятия "Ветеранское пространство" управления ветеранской политики Днепровского городского совета Олег Борщевич.

В городе активно развивают спортивную реабилитацию для ветеранов. Участники уже имеют весомые результаты — в частности призовые места на всеукраинских и европейских соревнованиях по парусному спорту. Они проявляют силу и выдержку не только на войне, но и в спорте и повседневной жизни.

"Я с детства люблю шахматы, поэтому с удовольствием присоединился к этому мероприятию. Для меня большая честь сыграть с чемпионом мира. Это уникальный опыт. Но не менее важно – встретиться с собратьями, пообщаться, почувствовать поддержку. Такие события помогают морально и психологически, добавляют энергии и мотивации двигаться дальше, ставить новые цели. Каждое подобное мероприятие – это развитие и рефлексия. Это напоминание, что мы не одни", – отметил ветеран Сергей Яцюк.

Программу поддержки ветеранов в городе расширяют. В ближайшее время планируют турниры по мини-футболу, волейболу, армреслингу, бильярду и другим видам спорта. Главная цель – привлечь больше ветеранов к активной жизни общества и поддержать их физическую и социальную адаптацию.

Юный шахматист Мирон Нетребка признался, что для него этот турнир – ответственное событие.

"Я знаю, что сегодня играл с ветеранами, которые прошли войну. Хотел подарить им радость и хорошие эмоции. Для меня это важно. В игре были хорошие партии", – сказал Мирон.

Международный гроссмейстер, представитель Федерации шахмат Днепра и тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы № 9 Геннадий Гутман рассказал об особенностях формата турнира.

"Мирон провел сеанс одновременной игры на двадцати досках. Он двигался по кругу и делал ходы по очереди на каждой. У него – час, у соперников – по 30 минут. Это серьезная физическая и интеллектуальная нагрузка, ведь нужно постоянно концентрироваться и держать в памяти позиции на всех досках. Мы готовились к этому формату. Это важный опыт и для Мирона, и для участников", – подчеркнул тренер.