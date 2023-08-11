Позволит быстро восстановить движение электротранспорта: в Днепре введена уникальная система управления тяговыми подстанциями

В Днепре идет подготовка к зимнему периоду и возможным чрезвычайным ситуациям. В КП "Днепровский электротранспорт" ввели уникальную для Украины систему дистанционного управления тяговыми подстанциями. В случае исчезновения электроэнергии система позволит дистанционно включить тяговую подстанцию после появления питания, а затем оперативно возобновить движение электротранспорта.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"При отключении света осенью-зимой восстановление движения электротранспорта потребовало больше времени, ведь необходимо было физическое присутствие работников аварийной бригады. Сейчас мы установили телеметрическую аппаратуру с резервным питанием. Она позволяет управлять напряжением удаленно при исчезновении электроэнергии и включать все оборудование в момент ", – рассказал Игорь Маковцев, директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДМР.

Дистанционно управлять подстанцией позволяет шкаф собственных нужд. Это уникальное оборудование. Благодаря встроенным аккумуляторам питает необходимые для работы тяговой подстанции элементы даже при исчезновении напряжения. Систему тестируют на центральной и мощной тяговой подстанции Днепра.

"Этот новый шкаф обеспечивает работу систем обогрева и кондиционирования оборудования, аварийное освещение, систему сигнализации тяговой подстанции и телеметрической аппаратуры, что позволяет управлять подстанцией без привлечения аварийной бригады", – пояснил Виталий Дмитриев, начальник района тяговых подстанций КП "Днепровский электротранспорт".

До конца года планируется установить еще три комплекта для упомянутых шкафов подобного образца на основных тяговых подстанциях Днепра.