Помогают городу выстоять в условиях великой войны: в День работников ЖКХ Филатов вручил награды коммунальщикам

В День работников жилищно-коммунального хозяйства мэр Днепра Борис Филатов приехал к коммунальщикам. Это специалисты, работающие на разных предприятиях, но работа каждого и каждой из них обеспечивает нормальную жизнь людей в миллионном городе — насколько это возможно среди большой войны. Благодарности получили мастера, слесари, ремонтники, диспетчеры, дворники и другие представители отрасли.

"Жизнь настолько сейчас изменилась, что только теперь — после начала полномасштабной агрессии, блекаутов, аварий, создаваемых армией оккупантов — мы стали больше ценить труд тех людей, которые стоят на страже мирной и комфортной жизни. Так что, пользуясь случаем, хочу также пригласить жителей нашего города сказать слова благодарности коммунальщикам, которые работают 24/7", – подчеркнул Филатов.

Мастер одного из тепловых участков города Тимур почти десять лет назад пришел в профессию по стопам отца.

"Начал делать – и как-то понравилось. Эта работа — каждый раз какой-то индивидуальный случай, а я люблю решать сложные задачи. Находить неординарные решения. Я не люблю однообразный труд, а здесь каждый раз что-то новенькое", – рассказывает мужчина о излюбленной стороне своего дела.

Как и многие его коллеги, после начала полномасштабной войны он уже успел привыкнуть к жесткому темпу работы. И готов работать дальше — это ведь нужно другим людям.

"Военное время вносит свои коррективы. Это повреждение не только технологического характера, но и подарки от так называемых наших соседей. Но справляемся — по мере наших возможностей, чтобы снабжать город бесперебойным водоснабжением и водоотводом", – подчеркнул работник КП "Днепропроводоканал" Сергей.