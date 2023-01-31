Полсотни операций в месяц: как новое оборудование помогает хирургам Днепра лечить больше пациентов

Несмотря на все сложности войны, Днепр продолжает развивать медицинское пространство и заботится об обновлении оборудования больниц. Для города это приоритет, который подчеркивает мэр Борис Филатов. Так для одной из самых больших больниц Днепра город приобрел современный аппарат, способный быстро и точно обследовать и лечить патологии разных сосудов.

Видео дня

Это – часть нового реперфузионного центра, который благодаря этому смогла создать больница. Только за январь здесь провели более полусотни сложных операций не только горожанам, но и украинским защитникам.

"Я хочу отдельно подчеркнуть: это оборудование последнего поколения, позволяющее делать сверхсложные операции. Это очень важно, поскольку на миллионный город такого оборудования всего несколько единиц", – сказал Борис Филатов во время визита в больницу. Мэр поблагодарил врачей за их работу и подчеркнул: город и дальше будет поддерживать учреждения здравоохранения.

Процесс подключения ангиографа был длительным, ведь кроме ремонта помещения, где его разместили, нужно было получить лицензии, в частности, в Госинспекции ядерного регулирования.

Эндоваскулярный хирург Игр, имеющий почти тридцатилетний опыт работы, говорит: о таком оборудовании мечтал последние десять лет.

"Новый современный аппарат позволяет делать малотравматические вмешательства на артериях и венах любой части тела. Делается через прокол – под местной анестезией. Через день-два можно выписываться домой", – объясняет врач. И добавляет: благодаря новому оборудованию и расширенной команде нейрохирургов сейчас больница смогла увеличить количество операций, а значит, больше людей получают помощь.

При этом пациентам с инсультом и инфарктом миокарда помогает команда врачей интервенционной хирургии, а также сосудистых, нейро- и рентген-хирургов. Один из них доктор – Алексей. В июне он переехал в Днепр из Краматорска, и здесь продолжает работать по своей специализации – хирургия сердца и магистральных сосудов.

"Я проходил подготовку в Институте сердца и работал на установленных там аппаратах. Поэтому, по моему опыту, могу с уверенностью сказать, что сейчас это лучший аппарат в Украине", – отмечает хирург.