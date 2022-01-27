Я за дружбу с Россией: депутат из Днепра отметился скандальными заявлениями и фото с флагом РФ

Депутат Днепропетровского областного совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Хоришко поставил себе на аватарку флаг страны-агрессора России. Он также выступил за "дружбу" с РФ и Беларусью.

В то же время политик назвал тех, кто является сторонником поддержки Запада, "коллаборантами" и "прихлебателями". В итоге вся страница в Facebook Хоришко, где он был подписан как Владимир Хороший, была удалена. Однако ряд СМИ, в частности "Наше місто" и "49000", сделали скриншоты записей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В комментарии к фото, на которую он добавил российский флаг, политик написал: "Украина, Белоруссия и Россия – один народ. Англосаксы и их коллаборанты-прихлебатели – идите на**й".

Видео дня

Позднее он написал, что его фото с российским флагом забанил Facebook, назвав соцсеть – "филиалом ЦРУ в Украине".

Отмечается, что это не первое скандальное заявление депутата. В целом из его публикаций можно сделать вывод, что он поддерживает так называемый "русским мир".

Одним из таких примеров стала фотография времен Евромайдана, к которой он написал следующий комментарий: "Хочу найти бабуль с Майдана, спросить, как им в Европе жить? Хватает ли на дом в Майами? Летают ли в Париж перекусить?".

Интересно отметить, что в биографии Хоришко на сайте Днепропетровского облсовета сказано, что он с 2016 года учится в Высшей школе менеджмента в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор одного из киевских театров Любовь Титаренко, которая неоднократно признавалась в своей любви к России, пожаловалась, что в Украине "жизнь похожа на ад и средневековье".