Суд отменил региональный статус русского языка на Днепропетровщине

Днепровский окружной суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области. Соответствующее решение было принято еще 18 августа.

Его 20 числа обнародовали на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Истцом выступил заместитель руководителя областной прокуратуры.

Таким образом, суд признал противоправным и отменил решение Днепропетровского облсовета от 17 августа 2012 года.

Решение суда может быть обжаловано.

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Отметим, что в мае русский язык лишили статуса регионального в Харькове, а спустя несколько дней потребовали отменить в Николаеве.

Тогда в Офисе уполномоченного по защите государственного языка отмечали, что русский язык оставался региональным в четырех областях – Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Одесской. Теперь их осталось три.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку из-за украинского языка. После этого женщину уволили.