В Николаеве требуют лишить русский язык статуса регионального: осталось еще 4 области

В Николаеве областная прокуратура направила исковое заявление в Николаевский окружной административный суд о лишении русскому языку статуса регионального.

Как сообщил в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, в 2012 году русский язык получил статус регионального в городе. Он напомнил, что ранее соответствующее постановление пытались отменить сами депутаты, но не хватило голосов.

"Учитывая изложенное, поскольку решение совета от 21.08.2012 №19/4 пока действует, областной прокуратурой, с целью признания его противоправным и недействительным, в Николаевский окружной административный суд направлено соответствующее исковое заявление", – говорится в письме прокуратуры.

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Кремень отметил, что николаевские депутаты неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть полтора года назад.

Кремень также сообщил, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровской и Луганской областных советов, Болградского городского и районного советов Одесской области, Волокивской, Тарасивецкой, Прутской, Великобудской и Острицкой сельских советов Закарпатской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьковский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Ранее в Запорожье русский язык тоже лишили статуса регионального.