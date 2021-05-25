В Харькове лишили русский язык статуса регионального

Харьковский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Он был предоставлен решением горсовета от 2012 года.

Об этом в Facebook сообщил один из инициаторов обращения Святослав Литинский. Он также обнародовал выписку из решения суда (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

"Четыре года судов, три судебных производства и это произошло. В Харькове отменен региональный язык. Четыре года понадобилось Харьковской областной прокуратуре, чтобы выполнить наши ходатайства и многочисленные решения судов и подать соответствующий иск", – пояснил Литинский.

Таким образом суд признал противоправным и недействительным решение Харьковского горсовета "О реализации положений закона об основах государственной языковой политики".

Отметим, что статус регионального русский язык получил благодаря закону Колесниченко-Кивалова, который в 2018 году был признан неконституционным.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Для этого не хватило пяти голосов. Языковой омбудсмен Тарас Креминь назвал это позором.