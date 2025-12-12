'Поддержка международных друзей – это реальная помощь людям', – представитель мэрии о сотрудничестве Днепра и УВКБ ООН

По заданию мэра Филатова городские службы продолжают сотрудничать с международными партнерами, чтобы оперативно оказывать экстренную гуманитарную помощь днепрянам после вражеских ударов.

Во время визита руководства Агентства ООН по делам беженцев в Украине делегация посетила район города, пострадавший от российского ракетного удара 20 сентября. Тогда в результате взрыва там было выбито 350 окон, пострадали квартиры жителей и технический этаж многоэтажки.

"Мы не первый год работаем вместе с УВКБ ООН и другими международными партнерами, и благодаря этому сотрудничеству можем оперативно помогать людям после каждого обстрела. На этой локации два подъезда до сих пор непригодны для проживания, однако восстановительные работы продолжаются: партнеры уже занимаются восстановлением технического этажа и мест общего пользования. Дополнительная экспертиза выявила скрытые разрушения, но мы планируем завершить основные работы в первом квартале следующего года. Поддержка наших международных друзей – это реальная помощь людям, которые потеряли безопасность и уют собственного дома", – отметил директор департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета Сергей Файфер.

"Вместе с делегацией мы посетили место, где работала команда нашей гуманитарной миссии "Пролиска" после российского обстрела. Здесь, в сотрудничестве с Днепровским городским советом, мы восстановили 350 окон, предоставили строительные материалы, вещи первой необходимости, психологическую поддержку и помощь в оформлении документов. Несколько семей, которые остались без жилья, мы расселили в местах временного проживания. Также сегодня во время встречи официально объявили, что "Пролиска" стала лауреатом премии Нансена. Мы вернули эту награду в Украину. Это очень важная награда, которую УВКБ ООН присуждает с 1954 года тем, кто помогает людям, потерявшим свой дом. Для нас это большая честь и возможность еще раз привлечь внимание мира к Украине", – добавил руководитель ОО "Гуманитарная миссия "Пролиска" Евгений Каплин.