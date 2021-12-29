Почти 70% днепрян удовлетворены результатами работы городского головы – соцопрос

В декабре по заказу Днепровского городского совета было проведено очередное социологическое исследование, выявившее положительную динамику в оценке имиджа городских властей. Как отметил секретарь Днепровского городского совета, власти постоянно отслеживают отношение жителей Днепра к разным сферам жизнедеятельности города, ведь их мнение важно при принятии управленческих решений.

По данным, озвученным секретарем Александром Санжаром, результаты 2021 года самые высокие за весь период деятельности. Происходит стабильный рост количества тех, кто считает, что городские власти улучшают имидж города: если в 2016-2017 годах таких было около четверти населения Днепра, то в 2021-м этот тезис поддержала уже почти половина.

Также за 5 лет вдвое увеличилось количество тех, кто считает, что городские власти действуют прозрачно и открыто, способствуют притоку инвестиций; на 50% – тех, кто считает, что в своей деятельности городские власти ориентируются на нужды жителей.

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"Высокие рейтинги прозрачности и открытости – следствие долгой и системной работы городских властей. Один из примеров этой работы – портал "Открытые данные", где есть полная информация о расходовании бюджетных средств, деятельности коммунальных предприятий, финансировании всех исполнительных органов и т.д. Это большое количество информации, которую можно получить без дополнительных обращений в городской совет. По уровню наполняемости этого портала Днепр – третий в стране. Впереди нас только Винница и Харьков, но мы работаем над тем, чтобы стать первыми. Кроме того, в тестовом режиме заработал обновленный сайт городского совета: он стал гораздо более удобным. Также продолжается процесс добавления различных виджетов "ProZorro" на сайт, чтобы можно было видеть, что продает и покупает городской совет", – отметил секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара.

На сайте есть и отдельный раздел, посвященный депутатской деятельности. Там избиратели могут ознакомиться с информацией о каждом из 64 депутатов Днепровского городского совета: сколько раз он приходил на сессии, сколько раз участвовал в комиссиях, как голосовал за те или иные решения. Как и многие другие заседания совещательных органов горсовета, депутатские комиссии проходят онлайн, поэтому каждый житель имеет возможность задать свои вопросы и увидеть работу комиссий не выходя из дома.

"Город меняется к лучшему: новые скверы, зоны отдыха, зеленые локации, пешеходные улицы, транспорт, отремонтированные амбулатории – это не полный перечень происходящего сейчас в городе. Поэтому сегодня мы наблюдаем самый высокий за последние годы уровень удовлетворенности жизнью в городе и поддержки городских властей, в частности городского головы Бориса Филатова", – отметил Александр Санжара.

По данным опроса общественного мнения, около половины днепрян удовлетворены жизнью в городе. За последние пять лет этот показатель стабильно растет. Так по сравнению с 2017 годом доля тех, кто полностью или скорее доволен жизнью в городе, увеличилась на 8%. Негатив, напротив, существенно сократился – с 34% до 21% (в 2021 году).

В то же время 67% горожан удовлетворены деятельностью мэра Бориса Филатова. Это на 20% больше, чем в начале первой каденции – в 2016 году. Что касается оценки деятельности городских властей в определенных сферах, то, например, благоустройством удовлетворены около 77% опрошенных горожан, также большая поддержка в сфере транспорта – там количество удовлетворенных превышает втрое количество недовольных.

"Конечно, есть и проблемные сферы, на которые нужно обращать внимание: медицина, образование, экология. Городские власти работают над исправлением ситуации. Поэтому на финансирование гуманитарной сферы в следующем году выделено на 800 млн грн больше, чем в этом году", – добавил секретарь Днепровской городской советы.