По каждому уголовному обвинению в горсовете Днепра будут даны подробные и исчерпывающие объяснения, – Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов, который накануне опубликовал обращение по обвинению правоохранителей в системной травле местного самоуправления, анонсировал, что СМИ получат детальные разъяснения по каждому уголовному обвинению в отношении горсовета Днепра.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Включая рассказ о том, как работники правоохранительных органов нарушают процессуальные права и упорно уничтожают местное самоуправление. Я еще раз обращаюсь к тем же правоохранителям: если вы не оставите в покое нас и светлую память Михаила (экс-заместителя городского головы Михаила Лысенко. – Ред.), я начну называть фамилии тех, кто за всем этим стоит", – отметил Филатов.

Мэр Днепра отметил, что такое давление со стороны правоохранителей может подпадать под действие Global Magnitsky Act – закона с глобальным действием, позволяющего властям США принимать меры против лиц во всем мире, ответственных за нарушение прав человека: "Я не уверен, что иностранные партнеры, которые в условиях войны фактически удерживают нашу страну, хотят, чтобы за деньги европейских налогоплательщиков начисляли зарплаты всей вашей банде мародеров".

В то же время, комментируя ситуацию с заоблачным количеством забронированных по всей стране, которая на днях, как пишут СМИ, вызвала возмущение президента Владимира Зеленского, Филатов отметил, что большинство в этих списках – не работники критической инфраструктуры или оборонных предприятий, а именно прокуроры и следователи.

"Может быть, именно таких – обученных, вооруженных, с навыками выслеживания – циничных молодых быков с мертвечиной в глазах стоит разбронировать и отправить воевать? Да и ребята на фронте будут рады, потому что им смогут провести ротацию. А здесь, в тылу, ничего не изменится", – подчеркнул Борис Филатов.