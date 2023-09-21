Пикапы, зенитные фонари для ПВО и другая техника: Днепр доставил на передовую новую партию оборудование для военных

Днепр продолжает системно доставлять военным необходимые на передовую технику и автомобили. На этой неделе на фронт отправляется уже вторая крупная партия оборудования. Все приобретено по заявкам самих армейцев.

"Такая помощь положительно влияет на личный состав. Потому что нужно меньше тратить человеческий ресурс на выполнение боевых задач. Соответственно, ребята могут немного отдохнуть – насколько это возможно в боевых условиях", – сказал заместитель командира одной из бригад Нацгвардии, подполковник Святослав.

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Так, нынешнюю партию составили 15 пикапов, ряд комплектов квадрокоптеров, рации, тепловизоры, около полутора десятков зарядных станций разной мощности, несколько десятков планшетов, компьютеров и панелей отображения. А еще – генераторы, антенны-усилители и несколько десятков зенитных фонарей для ПВО.

"Беспилотные летательные аппараты типа "шахед" летают ночью. Мы слышим, как они работают, но их не видно. Благодаря прожекторам мы видим их – как они пролетают – потому что прожекторы очень мощные", – объясняет военный Анатолий. Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что город и дальше будет комплексно обеспечивать защитников нужным оборудованием.

"Очередная еженедельная помощь нашим Вооруженным Силам. Снова на сумму около 5 млн грн. Работаем дальше. Днепр, как территориальная община, которая в Украине занимает первое место с помощью Силам Обороны, будет продолжать эту системную поддержку. Все вместе до Победы", – сказал он. Филатов.