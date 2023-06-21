Окончательное решение о стадионе 'Авангард' в Днепре примут после согласований с горожанами, – Филатов

Мэрия Днепра делает все, чтобы окончательное решение о приднепровском стадионе "Авангард" было приемлемым для всех горожан. Главная цель – сделать его удобным, современным и доступным для людей. Так что без их окончательного согласия никаких официальных решений не будут принимать. Это подчеркнул мэр Борис Филатов по итогам 38-й очередной сессии, куда также была приглашена инициативная группа от жилмассива Приднепровск.

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В настоящее время Филатов дал поручение профильным специалистам и департаментам горсовета подробно проработать все предоставленные людьми предложения и замечания. После этого для решения по "Авангарду" созовут отдельную внеочередную сессию. Ожидается, что она состоится в ближайшие две недели.

"После того, как я услышал все стороны — прежде всего инициативную группу жилмассива Приднепровск – вопрос приватизации, а также рассмотрение местной инициативы будет перенесен. Только после того, как мы получим от профильных специалистов, руководителей департаментов ответа на все вопросы жителей, будет принято решение. Сейчас оно не принято", – подчеркнул Филатов. Он также поблагодарил жителей, которые, в частности, собирали подписи, чтобы донести свое видение будущего стадиона.

Как известно, стадион "Авангард" в Днепре еще в первой каденции мэра Филатова удалось оставить в собственности громады города. После этого продолжалась работа по поиску вариантов его модернизации. Комплексно привести его в строй сейчас, учитывая вызовы войны, можно было бы с привлечением частного инвестора. Но при любом сценарии город обязательно создаст действенные механизмы, которые защитят интересы горожан и опровергнут все бессмысленные слухи и опасения вокруг этого вопроса.