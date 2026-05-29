'Огород успешных идей': в Днепре провели фестиваль, который объединил все школы города

В Днепре состоялся городской фестиваль "ПРОмісто успішних ідей", который стал итогом реализации шести образовательных проектов в течение учебного года. Для участников подготовили интерактивные локации, тематические мастер-классы, квесты и Kahoot-викторины.

Видео дня

Во время мероприятия представили результаты инициатив "ЗнайТы", "ДетиБезМеж", "Без буллинга", "ВМУЗЕИ: (не)мелочи на уроке", "GREEN-ED. Зеленое образование Днепра" и "СмакуИМО". Фестиваль объединил более 320 учеников, 160 педагогов, а также представителей высших учебных заведений и бизнеса.

Директор лицея № 67 "Джерело" Роман Швец рассказал, что заведение является соорганизатором проекта "ЗнайТы", который уже второй год помогает школьникам определяться с будущей профессией. По его словам, ученики стали более осознанно выбирать будущую профессию и высшие учебные заведения, а наибольший интерес среди молодежи вызывают IT-технологии, журналистика, SMM и судебное дело.

Во время фестиваля школьники также представили собственные исследовательские и социальные проекты. В частности, девятиклассник лицея № 67 Станислав представил работу "Шум и шумопоглощение", в которой исследовал влияние окружающего шума на человека.

Парень рассказал, что команда изучала проблему шума от генераторов и искала способы его уменьшения. По его словам, существуют как бюджетные варианты шумоизоляции, так и готовые коммерческие решения, а сама тема важна для комфортной повседневной жизни людей.

К фестивалю присоединились и участники проекта "Без буллинга". Ученица гимназии № 68 Полина отметила, что в рамках инициативы для школьников, родителей и педагогов проводили мастер-классы, семинары, практикумы и информационные кампании.

По ее словам, участникам рассказывали, как действовать в случаях буллинга и куда обращаться за помощью. Больше всего детям запомнилась городская просветительская акция, во время которой школьники общались с прохожими, рассказывали о проблеме буллинга и раздавали информационные материалы.

В рамках фестиваля работали интерактивные локации и тематические мастер-классы. Для участников организовали фотозоны, воркшопы, квесты и викторины на знание тем образовательных проектов. Также во время мероприятия отметили послов инициатив, активных участников и победителей конкурсов.

В департаменте гуманитарной политики отмечают, что даже в условиях войны Днепр продолжает развивать современное образование и создавать возможности для творчества, профориентации, инклюзивности, экологического сознания и безопасной среды для детей.