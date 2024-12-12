'Очень благодарен специалистам, хочу вернуться в армию': боец рассказал о лечении в реабилитационном центре Днепра

Днепр остается самым большим хабом по спасению раненых военных. Как проходит их лечение в реабилитационном центре города, рассказал 24-летний военный Максим.

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Он из Самаровского района Днепропетровской области. До полномасштабной войны получил юридическое образование, затем прошел срочную службу. Демобилизовался в декабре 2021-го, но уже 25 февраля 2022-го вместе с друзьями вступил в ряды Нацгвардии.

"Все произошло быстро. Мы поняли, что нужно брать оружие и защищать свою землю. Воевал на Харьковском и Донецком направлениях как пехотинец и пулеметчик. Пулемет – тяжелая работа, но я всегда считал ее своей. Это оружие, которое защищает собратьев и держит врага на расстоянии", – рассказывает защитник.

22 мая 2024 года Макс получил тяжелое ранение во время обороны позиции в Луганской области. "Враг атаковал жестко, даже дронами накрывал. Взрыв рядом я не услышал – только увидел вспышку. Потом – боль, крик. Но крикнуть нормально не мог, потому что челюсть сломало", – вспоминает защитник.

Взглянув на левую ногу, Макс понял, что ее уже не спасти: "Наложил турникет, потом собрат помог наложить второй. Эвакуация в госпиталь была длинной – 11 часов. Но я выжил, хотя многие мои товарищи не вернулись из этого боя".

В госпитале врачи ампутировали ногу выше колена. Макс провел несколько месяцев в первичной реабилитации, где научился ходить на учебном протезе. Боец не теряет оптимизма и сейчас проходит лечение в реабилитационном центре Днепра.

"Я хочу вернуться в армию. Теперь рассматриваю варианты, как это можно сделать. Мне очень повезло, я жив – и это главное. Очень благодарен специалистам, которые со мной работают. Сейчас уже чувствую себя гораздо лучше. И вообще здесь нравится все – и команда, и подход. Я чувствую себя уверенно, знаю, что на правильном пути", — говорит Максим.

Физический терапевт Илья объясняет, что упор в реабилитации Макса делается на укреплении мышц: "Его положительное настроение и решительность помогают. Мы работаем над балансом, выносливостью и развитием силы. Это позволит Максу быть максимально активным. Прогресс есть, он уже заметно лучше ходит по лестнице".

В Днепре в реабилитационном центре с каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда, состоящая из врачей физической реабилитации, физических терапевтов, эрготерапевтов, логопедов и психологов. Для каждого больного разрабатывается индивидуальная программа лечения с учетом особенностей пациента.