"Не слушайте Путина, он маразматик": в Днепре мужчина на площади сжег свой российский паспорт. Фото

В Днепре на площади Героев Майдана гражданин России Василий Василишин сжег свой паспорт. Он назвал президента страны-агрессора Владимира Путина "маразматиком" и призвал россиян следовать своему примеру.

Об этом сообщило днепровское издание "Город". Отмечается, что мужчина переехал в украинский город в 1996 году и с того времени в РФ не бывал. До этого жил в республике Коми, на севере России.

Перед тем, как сжечь российский паспорт, Василишин заявил, что не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором, которая начала войну против Украины и убивает гражданских и детей. Затем он сказал "Слава Украине!" и указал направление для российского военного корабля.

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"Я хочу призвать граждан России, проживающих в Украине, делать то же самое (сжигать паспорта. – Ред.). Относительно людей, живущих в России, хочу сказать – не слушайте Путина, он маразматик. Меня не нужно ни от чего спасать, никогда я не чувствовал каких-либо притеснений относительно того, что общаюсь на русском языке", – добавил Василишин.

В ближайшее время он намерен получить гражданство Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин сжег свой паспорт из-за вторжения РФ в Украину. Он сделал это во время акции протеста против российской агрессии в городе Пафос на Кипре.

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